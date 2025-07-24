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Eşine Verdiği Sözü Tutup Satın Aldığı Arsaya Bahçeli Ev Yapan Adam Arsanın Son Halini Paylaştı

Eşine Verdiği Sözü Tutup Satın Aldığı Arsaya Bahçeli Ev Yapan Adam Arsanın Son Halini Paylaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2025 - 22:05

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Bir adam, eşine bahçeli müstakil bir yapacağına söz verdi. İlk adım olarak arsasını satın aldı, sonra da büyük emek harcayarak o arsaya müstakil büyük bahçeli bir ve yaparak arsasının son halini paylaştı. 

Kaynak: IG/yasemin.mustafaa

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İşte arsanın ilk ve son hali 👇

Kocalar söz verirse tutar!

Kocalar söz verirse tutar!

Eşinin en büyük hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen bir koca, önce bir arsa satın aldı sonra da o arsaya büyük ve geniş bahçeli müstakil bir ev kondurdu. Daha sonra da arsanın ilk ve son halini sosyal medyada paylaştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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