Haberler
Ekonomi
Erken Emeklilik Hesaplama Rehberi: Ne Zaman Emekli Olabilirsiniz?

Erken Emeklilik Hesaplama Rehberi: Ne Zaman Emekli Olabilirsiniz?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 16:56

Türkiye’de milyonlarca çalışanın hayalini süsleyen emeklilik kapısı, 2023 yılındaki EYT düzenlemesiyle yeniden şekillendi. 15 milyonu aşkın aktif sigortalıyı yakından ilgilendiren sistemde, hangi statüde çalıştığınızdan sigorta başlangıç tarihinize kadar pek çok detay, emekli maaşınıza giden yolu belirliyor.

Hangi Sigorta Grubundasınız? İşte Yaş ve Prim Şartları

Hangi Sigorta Grubundasınız? İşte Yaş ve Prim Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan 4A, 4B ve 4C grupları için emeklilik şartları keskin hatlarla birbirinden ayrılıyor.

4A (İşçiler): Özel sektörde bir işverene bağlı çalışanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı bulunuyor. Emeklilik için en az 7.200 prim günü ve 20 yıllık sigortalılık süresi şart.

4B (Bağ-Kur): Kendi işinin sahibi olan esnaf ve sanatkarlar için yaş sınırı her iki cinsiyette de 60 olarak uygulanıyor. 7.200 gün prim şartı bu grup için de geçerliliğini koruyor.

4C (Tarım İşçileri): Tarım sektöründe ter dökenler için sistem daha esnek. 5.400 prim günü (15 yıl) ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartıyla emeklilik mümkün hale geliyor.

EYT düzenlemesi, emeklilik bekleyen milyonlarca kişi için adeta can suyu oldu. Prof. Dr. Kerem Alkin’in verilerine göre, 2,2 milyon kişiyi kapsayan bu devrim niteliğindeki kararda, 28 Şubat 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartına takılmıyor. Bu gruptaki kadınlar 20 yıl (7.200 gün), erkekler ise 25 yıl (9.000 gün) prim ödemişse doğrudan emeklilik hakkı kazanıyor. 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için ise kademeli bir geçiş süreci işletiliyor.

Hizmet Dökümünüzdeki Gizli Tehlike: Yüzde 30’unda Eksik Var!

Hizmet Dökümünüzdeki Gizli Tehlike: Yüzde 30’unda Eksik Var!

Emeklilik planı yapanların ilk durağı e-Devlet olmalı. Ancak sadece bakmak yetmiyor; detaylı inceleme şart. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Özkan, sigortalıların yaklaşık yüzde 30’unun hizmet dökümünde eksik gün tespit edildiğine dikkat çekiyor. İşveren değişiklikleri, askerlik veya doğum izni gibi süreçlerin sisteme hatalı işlenmesi, emekliliğinizi yıllarca geciktirebilir.

Eğer prim günleriniz yetmiyorsa, devletin sunduğu borçlanma imkanları devreye giriyor. Askerlik, yükseköğrenim veya doğum borçlanması ile eksik günlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Ancak dikkat! Dijital ortamdaki her hesaplama aracına güvenmeyin. SGK’nın resmi sitesindeki (http://(www.sgk.gov.tr) 'Emekli maaşı tahmini hesaplama' ve 'Emeklilik yaşı hesaplayıcı' araçları en güvenilir verileri sunsa da, kesinleşmiş sonuçlar için en yakın SGK merkezine bizzat başvurmak en sağlıklı yöntem olarak öne çıkıyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
