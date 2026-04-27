Erken Emeklilik Hesaplama Rehberi: Ne Zaman Emekli Olabilirsiniz?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan 4A, 4B ve 4C grupları için emeklilik şartları keskin hatlarla birbirinden ayrılıyor.

4A (İşçiler): Özel sektörde bir işverene bağlı çalışanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı bulunuyor. Emeklilik için en az 7.200 prim günü ve 20 yıllık sigortalılık süresi şart.

4B (Bağ-Kur): Kendi işinin sahibi olan esnaf ve sanatkarlar için yaş sınırı her iki cinsiyette de 60 olarak uygulanıyor. 7.200 gün prim şartı bu grup için de geçerliliğini koruyor.

4C (Tarım İşçileri): Tarım sektöründe ter dökenler için sistem daha esnek. 5.400 prim günü (15 yıl) ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartıyla emeklilik mümkün hale geliyor.

EYT düzenlemesi, emeklilik bekleyen milyonlarca kişi için adeta can suyu oldu. Prof. Dr. Kerem Alkin’in verilerine göre, 2,2 milyon kişiyi kapsayan bu devrim niteliğindeki kararda, 28 Şubat 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartına takılmıyor. Bu gruptaki kadınlar 20 yıl (7.200 gün), erkekler ise 25 yıl (9.000 gün) prim ödemişse doğrudan emeklilik hakkı kazanıyor. 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için ise kademeli bir geçiş süreci işletiliyor.