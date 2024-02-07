Erkeklerin Hangi Şartlar Altında Yaşayabileceklerine Verdikleri Mağaradan Hallice Örnekler
Erkeklerin Hangi Şartlar Altında Yaşayabileceklerine Verdikleri Mağaradan Hallice Örnekler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/malelivingsp...
'Erkeklerin Yaşam Alanı' isimli bir Reddit topluluğunda erkeklerin paylaştığı yaşam alanları bizi hem kahkaha krizine soktu hem de bayağı bi' gariban hissettirdi. Haydi bu güldüren paylaşımlara bir bakalım...
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1. "Yerleştirme konusunda tavsiyeniz var mı?" yazıp yaşadığı yerin fotoğrafını paylaşan gariban arkadaşımıza acil tavsiye verilmesi lazım.
2. Bir kullanıcı, "Hafta sonu için abime kalmaya gittim ve böyle bir şeyle karşılaştım" demiş. Kardeşim sence de biraz fazla değil mi bu çatal kaşık?
3. " Her erkeğin böyle bir çocukluk hayali olmuştur. Odası böyle olan arkadaşlar şuan n'apıyor acaba..."
4. 'Film gecesi' Ortam buram buram kalite kokuyor.
5. Bir arkadaşımız, "Daha yeni ilk evimi aldım" diye yeni aldığı yeri paylaşmış.
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6. Dört gün sonra: "Bir bitkim var" diye son halini paylaşmış. Minimalist yaşamanın alası.
7. "Yorgun olduğumda benim ofise kurduğum düzenek". Şu herkesin evinde olan o battaniyeden koymuş bir de. 10/10 ortam.
8. "Arkadaşlarım burada (Reddit) paylaşmamı söyledi, Tokyoda yaşıyorum ve 31 yaşındayım." Bu bize bu sefer 'iyi ki' değil 'keşke' dedirtti.
9. "Ben bir erkeğim ve burası benim yaşam alanım (bayağı radikal biliyorum) herhangi bir öneriniz? endişeleriniz?" Battaniye şekilmiş ama şu eski televizyonunu at çöpe be oğlum.
10. 'Benim ilk bekar evi' O tüp ne abi savaş zamanından mı kaldı? Sana tavsiye, aman deyim tüpe dikkat et.
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11. Bu da arkadaşımızın dediği gibi 'Orta sınıf bekar evi.' Yukarıdaki arkadaşın evinden çok daha iyi olduğu kesin.
12. "Hangi boyutta televizyon?" Bak bir arkadaş telefonunu dayamış duvara. Sen de öyle yap örnek al biraz be kardeşim.
13. Biri demiş ki 'Benim ADHD mağaram. 24 yaşındayım odam ailemin bodrumunda ve kirası çok pahalı.' Ben buna mağara demesini kabul etmiyorum kardeşim. Bu bildiğin Disneyland şu ortama baksanıza.
14. Bir kullanıcı da "Yaşım 26, ailemle yaşıyorum ve taşınacağıma dair hiçbir umudum yok... En azından akşama agalarla oyuna gireceğim" diyerek odasını paylaşmış. Manzara iyiymiş.
15. "Yatak odasını lüksleştirmek zorundaydım" demiş bir arkadaş. Şu dizayna düştük ama kim bilir kaç para bayıldı...
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