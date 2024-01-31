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'Erkek Adam Deodorant da Parfüm de Kullanmaz' Diyen Adam: 'Manitan Koltuk Altı Kokunu Beğenmiyorsa Ayrıl'

'Erkek Adam Deodorant da Parfüm de Kullanmaz' Diyen Adam: 'Manitan Koltuk Altı Kokunu Beğenmiyorsa Ayrıl'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 09:12

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'@denizbody' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan adam, 'Erkek adam deodorant da parfüm de kullanmaz' dediği anlar ile gündem oldu.

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O adam sözlerinin devamında ise, 'Manitan senin spordan sonra koltuk altı kokunu beğenmiyorsa zaten o kızdan ayrıl, seni gerçekten seven kız senin ter kokuna bile aşık olur' dedi.

O adam sözlerinin devamında ise, 'Manitan senin spordan sonra koltuk altı kokunu beğenmiyorsa zaten o kızdan ayrıl, seni gerçekten seven kız senin ter kokuna bile aşık olur' dedi.

Erkeklere deodorant ve parfüm kullanmamalarını söyleyen adam o görüntüleri ise, "Deriniz bir organdır ve ona sürdüğünüz bütün kimyasalları kanınıza karıştırır" diyerek paylaştı.

Erkeklere deodorant ve parfüm kullanmamalarını söyleyen adam o görüntüleri ise, "Deriniz bir organdır ve ona sürdüğünüz bütün kimyasalları kanınıza karıştırır" diyerek paylaştı.

İşte o görüntüler: 👇

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mamamia

Kadınlar her daim güzel görünsün diye dolanan bazı denyo erkoların mağara kaçkını gibi dolaşması ve bununla kabullenmeyi beklemesi beni benden alıyor 🤦

Esat Bora

Valla hiçbir insan evladı küflenmiş Erzincan tulumu gibi kokan birine sevse bile katlanamaz..

Erhan Can

Sana oksijen veren ağacın yaprağını s..... ben

victor shole

Yaprağın ne günahı var? Direkt buna dalsana.