'Erkek Adam Deodorant da Parfüm de Kullanmaz' Diyen Adam: 'Manitan Koltuk Altı Kokunu Beğenmiyorsa Ayrıl'

'@denizbody' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan adam, 'Erkek adam deodorant da parfüm de kullanmaz' dediği anlar ile gündem oldu.
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O adam sözlerinin devamında ise, 'Manitan senin spordan sonra koltuk altı kokunu beğenmiyorsa zaten o kızdan ayrıl, seni gerçekten seven kız senin ter kokuna bile aşık olur' dedi.
Erkeklere deodorant ve parfüm kullanmamalarını söyleyen adam o görüntüleri ise, "Deriniz bir organdır ve ona sürdüğünüz bütün kimyasalları kanınıza karıştırır" diyerek paylaştı.
İşte o görüntüler: 👇
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Kadınlar her daim güzel görünsün diye dolanan bazı denyo erkoların mağara kaçkını gibi dolaşması ve bununla kabullenmeyi beklemesi beni benden alıyor 🤦
Valla hiçbir insan evladı küflenmiş Erzincan tulumu gibi kokan birine sevse bile katlanamaz..
Sana oksijen veren ağacın yaprağını s..... ben
Yaprağın ne günahı var? Direkt buna dalsana.