Emre Altuğ'dan Özel Hayatına ve Estetik Tartışmalarına Dair Çarpıcı İtiraflar "İyi Bir Aşığımdır"

54 yaşındaki sevilen sanatçı 1993 yılında 'Tersine Dünya' filmi ile hayatımıza girdi. 1998 yılından beri şarkılarıyla da Türkiye'nin sesi olan Altuğ'un geçen yıllara rağmen yaşlanmamasının sırrı da ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu yaşanmışlıklara rağmen yaşlanmamasının sırrını 'Anne ve babamın genetiği diyebiliriz. Estetiğim yok.' ifadeleriyle açıkladıktan sonra 'İlerleyen zamanlarda belki düşünürüm ama benim bir diğer işim olan oyunculuk maalesef estetik operasyon kaldıran bir meslek değil.' dedi. 'Doktor arkadaşım dolgu, botoks yapmak istediği zaman ‘Hayır’ diyorum. Fakat zaman zaman vitamin iğneleri yapıyor hepsi o kadar.” diyerek yüzüne yapılan küçük dokunuşları da açıkladı.