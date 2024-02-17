Emre Altuğ'dan Özel Hayatına ve Estetik Tartışmalarına Dair Çarpıcı İtiraflar "İyi Bir Aşığımdır"
Emre Altuğ'dan Özel Hayatına ve Estetik Tartışmalarına Dair Çarpıcı İtiraflar "İyi Bir Aşığımdır"
Son dönemlerin dikkat çeken reyting rekortmeni dizisi 'Yalı Çapkını'nda seyircinin beğenisini toplayan Emre Altuğ, konuk olduğu programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Serhat Tekin'in programına konuk olan ünlü oyuncu, geçen yıllara rağmen yaşlanmamasının sırrını verirken aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalar da yaptı. Altuğ, erkeklerin estetik yaptırmasına ilişkin soruya verdiği net yanıtla dikkat çekti!
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yalı Çapkını'nın 'Orhan Korhan'ı Emre Altuğ'dan "yalnızlığımı seviyorum"
Emre Altuğ'dan tam bir aşk adamı olduğunu gösteren itiraf gibi açıklamalar: "Yalnızım ama aşkın seni yükselttiği, ayaklarını yerden kestiği, gerçeklikten uzaklaştırdığı o ilk dönemi özlüyorum."
Sunucu Serhat Tekin ise Altuğ'un bu ıssız ama romantik yorumu üzerine 'Aşkın hakkını verebildiniz mi?' sorusunu sordu: "İyi bir aşığım"
Ünlü oyuncu yıllar geçmesine rağmen yaşlanmamasının estetiksiz sırrını da açıkladı!
Emre Altuğ'dan son günlerde sık sık gündeme gelen Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in estetikli hallerine ilişkin de yorum geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
siz Çağlayla birbirinize bir şans daha verin bence... başka gönüllere kondunuz ama birbirinizde bulduğunuz ambiyansi , kimyayı kimsede bulamadınız kabul edin... Devamını Gör