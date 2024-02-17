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Emre Altuğ'dan Özel Hayatına ve Estetik Tartışmalarına Dair Çarpıcı İtiraflar "İyi Bir Aşığımdır"

Emre Altuğ'dan Özel Hayatına ve Estetik Tartışmalarına Dair Çarpıcı İtiraflar "İyi Bir Aşığımdır"

yalı çapkını
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.02.2024 - 13:51 Son Güncelleme: 17.02.2024 - 13:54

Son dönemlerin dikkat çeken reyting rekortmeni dizisi 'Yalı Çapkını'nda seyircinin beğenisini toplayan Emre Altuğ, konuk olduğu programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Serhat Tekin'in programına konuk olan ünlü oyuncu, geçen yıllara rağmen yaşlanmamasının sırrını verirken aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalar da yaptı. Altuğ, erkeklerin estetik yaptırmasına ilişkin soruya verdiği net yanıtla dikkat çekti! 

İşte, detaylar...

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Yalı Çapkını'nın 'Orhan Korhan'ı Emre Altuğ'dan "yalnızlığımı seviyorum"

Yalı Çapkını'nın 'Orhan Korhan'ı Emre Altuğ'dan "yalnızlığımı seviyorum"

Kral Müzik'in YouTube kanalında Serhat Tekin'e konuk olan Emre Altuğ, 'Yalnızım' itirafının ardından 'İyi bir aşık' olduğunu söyledi. 

İşte, Emre Altuğ'un hayata dair yaptığı o itiraflar... 👇

Emre Altuğ'dan tam bir aşk adamı olduğunu gösteren itiraf gibi açıklamalar: "Yalnızım ama aşkın seni yükselttiği, ayaklarını yerden kestiği, gerçeklikten uzaklaştırdığı o ilk dönemi özlüyorum."

Emre Altuğ'dan tam bir aşk adamı olduğunu gösteren itiraf gibi açıklamalar: "Yalnızım ama aşkın seni yükselttiği, ayaklarını yerden kestiği, gerçeklikten uzaklaştırdığı o ilk dönemi özlüyorum."

Serhat Tekin'in Kral Müzik YouTube programına konuk olan Emre Altuğ, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Tekin'in 'Bir ilişkiniz yok mu?' sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, 'Evet, yalnızım. Bu durumu seviyorum da.' dedi. 

Altuğ, bir yandan yalnızlığını sevdiğini itiraf ederken bir yandan da aşkı özlediğini söyledi. 

'Yalnız olmayı, evde yalnız vakit geçirmeyi, yalnız yemek yemeyi seviyorum. Benim bu konuda şikayetim yok. Ama zaman zaman aşık olmayı özlediğimi söyleyebilirim. Güzel bir duygudur o. Aşkın seni yükselttiği, ayaklarını yerden kestiği, gerçeklikten uzaklaştırdığı o ilk dönemi özlüyorum.' sözleriyle aslında tam bir aşk adamı olduğu gösterdi.

Sunucu Serhat Tekin ise Altuğ'un bu ıssız ama romantik yorumu üzerine 'Aşkın hakkını verebildiniz mi?' sorusunu sordu: "İyi bir aşığım"

Sunucu Serhat Tekin ise Altuğ'un bu ıssız ama romantik yorumu üzerine 'Aşkın hakkını verebildiniz mi?' sorusunu sordu: "İyi bir aşığım"

Emre Altuğ, 'Aşık oldum mu veririm tabii ki. İyi bir aşığımdır' diyerek akıllara 2007 yılında çıkan 'Kapış Kapış' şarkısının şu sözlerini getirdi: 'Hakkını verelim mi aşkın? Namusunu kurtaralım mı?...' 

Aşk hayatı hakkında sık sık gündeme gelmeyen Altuğ, daha önce bir evlilik yaptı. Bildiğiniz gibi ünlü sanatçı 2008 yılında manken Çağla Şikel ile dünyaevine girmiş çiftin Hüseyin Kuzey ve Uzay Tuncer adında iki oğlu olmuştu. Sevilen çiftin 7 yıl süren evliliği tek celsede bitmişti.

Ünlü oyuncu yıllar geçmesine rağmen yaşlanmamasının estetiksiz sırrını da açıkladı!

Ünlü oyuncu yıllar geçmesine rağmen yaşlanmamasının estetiksiz sırrını da açıkladı!

54 yaşındaki sevilen sanatçı 1993 yılında 'Tersine Dünya' filmi ile hayatımıza girdi. 1998 yılından beri şarkılarıyla da Türkiye'nin sesi olan Altuğ'un geçen yıllara rağmen yaşlanmamasının sırrı da ortaya çıktı. 

Ünlü oyuncu yaşanmışlıklara rağmen yaşlanmamasının sırrını 'Anne ve babamın genetiği diyebiliriz. Estetiğim yok.' ifadeleriyle açıkladıktan sonra 'İlerleyen zamanlarda belki düşünürüm ama benim bir diğer işim olan oyunculuk maalesef estetik operasyon kaldıran bir meslek değil.' dedi. 'Doktor arkadaşım dolgu, botoks yapmak istediği zaman ‘Hayır’ diyorum. Fakat zaman zaman vitamin iğneleri yapıyor hepsi o kadar.” diyerek yüzüne yapılan küçük dokunuşları da açıkladı.

Emre Altuğ'dan son günlerde sık sık gündeme gelen Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in estetikli hallerine ilişkin de yorum geldi.

Emre Altuğ'dan son günlerde sık sık gündeme gelen Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in estetikli hallerine ilişkin de yorum geldi.

Altuğ, Serhat Tekin'in erkek şarkıcıların estetiklerine yapılan eleştirilere yönelik sorusuna “Kim kendini nasıl iyi hissedecekse yaptırabilir. Bu bir sohbet konusu olabilir ama yargı konusu olmaz. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle dolaşmakta, onu yaptırmakta özgürdür.' yanıtını vererek bir kez daha hayranlarının takdirini kazandı.

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siz Çağlayla birbirinize bir şans daha verin bence... başka gönüllere kondunuz ama birbirinizde bulduğunuz ambiyansi , kimyayı kimsede bulamadınız kabul edin... Devamını Gör