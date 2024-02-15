Burak Özçivit'in Yeni Reklam Anlaşması Dikkat Çekti! Markanın İlk Reklam Yüzü Olacak

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten bir reklam anlaşması daha! Son dönemlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla sık sık gündeme gelen Özçivit, bu kez de dijital bir bankanın reklam yüzü oluyor. Haberi, takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özçivit'in reklam filminin ne zaman çekileceği ise merak ediliyor.

İşte, detaylar...