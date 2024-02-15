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Burak Özçivit'in Yeni Reklam Anlaşması Dikkat Çekti! Markanın İlk Reklam Yüzü Olacak

Burak Özçivit'in Yeni Reklam Anlaşması Dikkat Çekti! Markanın İlk Reklam Yüzü Olacak

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.02.2024 - 19:38 Son Güncelleme: 15.02.2024 - 19:39

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten bir reklam anlaşması daha! Son dönemlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla sık sık gündeme gelen Özçivit, bu kez de dijital bir bankanın reklam yüzü oluyor. Haberi, takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özçivit'in reklam filminin ne zaman çekileceği ise merak ediliyor. 

İşte, detaylar...

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Küçük Sılar, Çalıkuşu, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarda aldığı rollerle milyonların gönlünü fetheden Burak Özçivit, 5 sezondur Kuruluş Osman dizisinde rol alıyor.

Küçük Sılar, Çalıkuşu, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarda aldığı rollerle milyonların gönlünü fetheden Burak Özçivit, 5 sezondur Kuruluş Osman dizisinde rol alıyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünde yer alan Özçivit sık sık yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündeme geliyor.

Sevilen oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda yeni bir reklam filminin çekimleri için Katar'a gitmişti.

Sevilen oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda yeni bir reklam filminin çekimleri için Katar'a gitmişti.

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği ve iki de çocuğu olan Burak Özçivit'i daha önce pek çok ünlü markanın yüzü olarak görmüştük.

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği ve iki de çocuğu olan Burak Özçivit'i daha önce pek çok ünlü markanın yüzü olarak görmüştük.

Yakın zamanda Türk Hava Yolları ile de reklam anlaşması yaptığını öğrendiğimiz Özçivit'ten bir anlaşma açıklaması daha geldi! Bu kez bir ilke imza atıyor.

Burak Özçivit, bu kez de Hayat Finans'ın marka yüzü oldu!

Burak Özçivit, bu kez de Hayat Finans'ın marka yüzü oldu!

Ünlü oyuncu, Hayat Holding'in bankacılık yatırımı olan 'Hayat Finans'ın reklam yüzü olduğunu sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Özçivit, "Hayat Finans ailesiyle müthiş bir yolculuğa başlıyoruz" açıklamasında bulunurken markadan da beklenen açıklama geldi.

Özçivit, "Hayat Finans ailesiyle müthiş bir yolculuğa başlıyoruz" açıklamasında bulunurken markadan da beklenen açıklama geldi.
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Burak Özçivit, Türkiye'nin ilk dijital bankası olan Hayat Finans'ın ilk reklam yüzü oldu!

Burak Özçivit, Türkiye'nin ilk dijital bankası olan Hayat Finans'ın ilk reklam yüzü oldu!

Reklam filminin çekimlerinin ise önümüzdeki günlerde başlayacağı konuşuluyor.

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Ben kör müyüm? En ufak bir albeni, star ışığı görmüyorum şu adamda. Reklam yağıyor, başka adam kalmamış gibi. Araplar kimi beğenirse onlar ihya oluyor, şaka ... Devamını Gör