Burak Özçivit'in Yeni Reklam Anlaşması Dikkat Çekti! Markanın İlk Reklam Yüzü Olacak
Burak Özçivit'in Yeni Reklam Anlaşması Dikkat Çekti! Markanın İlk Reklam Yüzü Olacak
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten bir reklam anlaşması daha! Son dönemlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla sık sık gündeme gelen Özçivit, bu kez de dijital bir bankanın reklam yüzü oluyor. Haberi, takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özçivit'in reklam filminin ne zaman çekileceği ise merak ediliyor.
İşte, detaylar...
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Küçük Sılar, Çalıkuşu, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarda aldığı rollerle milyonların gönlünü fetheden Burak Özçivit, 5 sezondur Kuruluş Osman dizisinde rol alıyor.
Sevilen oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda yeni bir reklam filminin çekimleri için Katar'a gitmişti.
Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği ve iki de çocuğu olan Burak Özçivit'i daha önce pek çok ünlü markanın yüzü olarak görmüştük.
Burak Özçivit, bu kez de Hayat Finans'ın marka yüzü oldu!
Özçivit, "Hayat Finans ailesiyle müthiş bir yolculuğa başlıyoruz" açıklamasında bulunurken markadan da beklenen açıklama geldi.
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Burak Özçivit, Türkiye'nin ilk dijital bankası olan Hayat Finans'ın ilk reklam yüzü oldu!
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Ben kör müyüm? En ufak bir albeni, star ışığı görmüyorum şu adamda. Reklam yağıyor, başka adam kalmamış gibi. Araplar kimi beğenirse onlar ihya oluyor, şaka ... Devamını Gör