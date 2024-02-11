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"Yalı Çapkını" Yıldızı Emre Altuğ, Daha da Sıcak Olacak Dedirten Karın Kaslarıyla Şov Yaptı

"Yalı Çapkını" Yıldızı Emre Altuğ, Daha da Sıcak Olacak Dedirten Karın Kaslarıyla Şov Yaptı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.02.2024 - 18:45

'Yalı Çapkını' dizisinde fırtınalar estiren Emre Altuğ, son yaptığı spor paylaşımlarıyla ortalığı alev alev yaktı. 54 yaşındaki Altuğ'un kaslarıyla şov yaptığı paylaşım ve yorumlar içeriğimizde...👇

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Şarkılarıyla akıllarımıza kazınan Emre Altuğ, hem oyunculuk hem de şarkıcılık konusunda sevilen isimler arasında yer alıyor.

Şarkılarıyla akıllarımıza kazınan Emre Altuğ, hem oyunculuk hem de şarkıcılık konusunda sevilen isimler arasında yer alıyor.

Kendisi son zamanlarda "Yalı Çapkını" dizisindeki performansıyla adından fazlasıyla söz ettiriyor.

Kendisi son zamanlarda "Yalı Çapkını" dizisindeki performansıyla adından fazlasıyla söz ettiriyor.

Yaş aldıkça karizmasına karizma ekleyen Altuğ, son yaptığı spor paylaşımlarıyla ortalığı yakıp geçti.

Yaş aldıkça karizmasına karizma ekleyen Altuğ, son yaptığı spor paylaşımlarıyla ortalığı yakıp geçti.

54 yaşındaki Emre Altuğ, kaslarıyla resmen şov yaptı.

54 yaşındaki Emre Altuğ, kaslarıyla resmen şov yaptı.

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Paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇
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Ellerinize sağlık.👇

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