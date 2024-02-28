Elli Dakika Boyunca Kalbi Duran Talihsiz Adamın Doktorları Bile Şaşırtan Hayata Tutunma Hikayesi
Elli Dakika Boyunca Kalbi Duran Talihsiz Adamın Doktorları Bile Şaşırtan Hayata Tutunma Hikayesi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Ben Wilson, doktorları bile şaşırtan bir olay yaşadı. Geçtiğimiz haziran ayında evinde kalp krizi geçiren adama acil müdahale ekibi elli dakika içinde 17 kez şok verdi. Detaylar için buyurun...👇
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İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Ben Wilson, doktorları bile şaşırtan bir olay yaşadı.
Geçtiğimiz haziran ayında evinde kalp krizi geçiren adama acil müdahale ekibi elli dakika içinde 17 kez elektroşok verdi.
Kalbi atmaya başlayan Wilson'ı doktorlar, oksijen eksikliğinden beynine zarar gelmemesi için beş hafta boyunca komaya aldılar.
Doktorlar, kız arkadaşı Rebekka Holmes'a iyi görünmediğini hayatta kalma şansının az olduğunu söylediler.
Wilson'un uzun süre oksijenden mahrum kalması, beyin hasarına yol açacağı için bitkisel hayatta kalması bekleniyordu. Ancak o hızlı bir iyileşme gösterdi.
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Beş hafta sonunda kendine gelen genç adam, yürüme ve konuşma gibi temel becerilerini tekrar kazanmak için çok çaba harcadı.
Şimdi kız arkadaşıyla evlilik planları yapan Wilson, onun yanında olmasının en büyük şansı olduğunu söylüyor.
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