Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Elli Dakika Boyunca Kalbi Duran Talihsiz Adamın Doktorları Bile Şaşırtan Hayata Tutunma Hikayesi

Elli Dakika Boyunca Kalbi Duran Talihsiz Adamın Doktorları Bile Şaşırtan Hayata Tutunma Hikayesi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 11:55

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Ben Wilson, doktorları bile şaşırtan bir olay yaşadı. Geçtiğimiz haziran ayında evinde kalp krizi geçiren adama acil müdahale ekibi elli dakika içinde 17 kez şok verdi. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Ben Wilson, doktorları bile şaşırtan bir olay yaşadı.

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Ben Wilson, doktorları bile şaşırtan bir olay yaşadı.

Geçtiğimiz haziran ayında evinde kalp krizi geçiren adama acil müdahale ekibi elli dakika içinde 17 kez elektroşok verdi.

Geçtiğimiz haziran ayında evinde kalp krizi geçiren adama acil müdahale ekibi elli dakika içinde 17 kez elektroşok verdi.

Genç adamın kalbi bu elli dakika içinde iki kez durdu.

Kalbi atmaya başlayan Wilson'ı doktorlar, oksijen eksikliğinden beynine zarar gelmemesi için beş hafta boyunca komaya aldılar.

Kalbi atmaya başlayan Wilson'ı doktorlar, oksijen eksikliğinden beynine zarar gelmemesi için beş hafta boyunca komaya aldılar.

Doktorlar, kız arkadaşı Rebekka Holmes'a iyi görünmediğini hayatta kalma şansının az olduğunu söylediler.

Doktorlar, kız arkadaşı Rebekka Holmes'a iyi görünmediğini hayatta kalma şansının az olduğunu söylediler.

Wilson'un uzun süre oksijenden mahrum kalması, beyin hasarına yol açacağı için bitkisel hayatta kalması bekleniyordu. Ancak o hızlı bir iyileşme gösterdi.

Wilson'un uzun süre oksijenden mahrum kalması, beyin hasarına yol açacağı için bitkisel hayatta kalması bekleniyordu. Ancak o hızlı bir iyileşme gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Beş hafta sonunda kendine gelen genç adam, yürüme ve konuşma gibi temel becerilerini tekrar kazanmak için çok çaba harcadı.

Beş hafta sonunda kendine gelen genç adam, yürüme ve konuşma gibi temel becerilerini tekrar kazanmak için çok çaba harcadı.

Şu an çok hafif konuşma sorunu ve kısa süreli hafıza kaybı yaşıyor.

Şimdi kız arkadaşıyla evlilik planları yapan Wilson, onun yanında olmasının en büyük şansı olduğunu söylüyor.

Şimdi kız arkadaşıyla evlilik planları yapan Wilson, onun yanında olmasının en büyük şansı olduğunu söylüyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?