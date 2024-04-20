Eleştirilere Destek Verdi! Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Valbuena'dan İsmail Kartal Yorumu
Eleştirilere Destek Verdi! Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Valbuena'dan İsmail Kartal Yorumu
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a karşı aldığı mağlubiyetin yankıları hala sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve birçok spor yorumcusu yarı final biletinin kaptırılmasından teknik direktör İsmail Kartal'ı sorumlu tutarken bir eleştiri de Mathieu Valbuena'dan geldi.
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2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Fransız yıldız Mathieu Valbuena, sarı-lacivertlilerin Avrupa'dan elenme nedenini açıkladı.
Türkiye kariyerinden sonra Olympiakos'ta da top koşturan tecrübeli futbolcu, Fanatik'ten Emre Günayı'ya konuştu.
Futbol hayatına Apollon Limassol'de devam eden Valbuena, İsmail Kartal'ın maça dokunuşlarını yanlış buldu.
Fransız yıldız, "Kesinlikle şunu söylemeliyim ki teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri konusunda gözle görülür bir şekilde hata yaptı. Hocanın, özellikle maçın kritik anlarında yaptığı bu değişiklikler takımı fazlasıyla etkiledi ve Fenerbahçe’nin maça dair etkinliğini azalttı.
Bu anlamda İsmail Kartal’ın yaptığı değişiklikler gerçekten çok kötüydü. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de maçı kaybetmesindeki en büyük etken oldu diyebilirim." açıklamasında bulundu.
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