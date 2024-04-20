Eleştirilere Destek Verdi! Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Valbuena'dan İsmail Kartal Yorumu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a karşı aldığı mağlubiyetin yankıları hala sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve birçok spor yorumcusu yarı final biletinin kaptırılmasından teknik direktör İsmail Kartal'ı sorumlu tutarken bir eleştiri de Mathieu Valbuena'dan geldi.