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Ekrem İmamoğlu "Nerede O Eski Bayramlar" Dediğimiz 23 Nisan'ı Dünya Çocuklarıyla Geri Getirdi

Ekrem İmamoğlu "Nerede O Eski Bayramlar" Dediğimiz 23 Nisan'ı Dünya Çocuklarıyla Geri Getirdi

Ekrem İmamoğlu
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.04.2024 - 14:44

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlülerin yanı sıra siyasi isimlerin yaptığı paylaşımlar da oldukça dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukluğumuz kokan bir görselle 23 Nisan'ı kutladı. Tüm dünya çocukları Taksim Meydanı'nda buluştu.

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Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Çocukların haftalardır hazırlandıkları gösterilerini büyük bir coşkuyla sunduğu 23 Nisan'da, yurdun dört bir yanından gelen görseller içimizi sıcacık yapmaya devam ediyor.

Tabii siyasi isimlerin yaptığı 23 Nisan paylaşımları da bir o kadar dikkat çekiyor.

Tabii siyasi isimlerin yaptığı 23 Nisan paylaşımları da bir o kadar dikkat çekiyor.

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından 23 Nisan paylaşımı yaparken, son yerel seçimde Etimesgut Belediye Başkanı olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, çocuklarla beraber sokağa döküldü.

O anları burada paylaştık:

23 Nisan'da koltuğunu Muhammed Uğur'a bırakan Mansur Yavaş da kayıtsız kalmadığı durumun ardından herkesin gözlerini doldurdu.

23 Nisan'da koltuğunu Muhammed Uğur'a bırakan Mansur Yavaş da kayıtsız kalmadığı durumun ardından herkesin gözlerini doldurdu.

Sosyal medyada Mansur Yavaş'ı etiketleyen ve 'Keşke bu 23 Nisan’da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş’ın yerine geçse… Ne dersiniz başkanım, olur mu kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi' yazan bir vatandaşı kırmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz' dedi.

23 Nisan paylaşımıyla dikkat çeken bir diğer isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

23 Nisan paylaşımıyla dikkat çeken bir diğer isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Yerel seçimde ikinci kez İBB başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, tıpkı çocukluğumuzda olduğu gibi tüm dünya çocuklarını bir arada toplayarak Taksim Meydanı'nda buluştu.

İmamoğlu'nun bu paylaşımı, çocukken misafir olarak gelip evlerimizde konuk olan yabancı arkadaşlarımızı hatırlattı...

İmamoğlu'nun bu paylaşımı, çocukken misafir olarak gelip evlerimizde konuk olan yabancı arkadaşlarımızı hatırlattı...

'Dünyanın çocuklarıyla birlikte Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenklerimizi sunduk. İstanbulluları Üsküdar Meydanı’nda tüm gün sürecek 23 Nisan kutlamalarına davet ediyorum.'

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Meydanlar şenliklerle doldu taştı.

Meydanlar şenliklerle doldu taştı.

23 Nisan'ın bu denli coşkuyla kutlanması herkesi bir kez daha duygulandırdı.

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akçakallar çatlıyor milli bayramların coşku ile kutlanmasına 😅