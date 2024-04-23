Ekrem İmamoğlu "Nerede O Eski Bayramlar" Dediğimiz 23 Nisan'ı Dünya Çocuklarıyla Geri Getirdi

Sosyal medyada Mansur Yavaş'ı etiketleyen ve 'Keşke bu 23 Nisan’da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş’ın yerine geçse… Ne dersiniz başkanım, olur mu kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi' yazan bir vatandaşı kırmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz' dedi.