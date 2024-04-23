Ekrem İmamoğlu "Nerede O Eski Bayramlar" Dediğimiz 23 Nisan'ı Dünya Çocuklarıyla Geri Getirdi
Ekrem İmamoğlu "Nerede O Eski Bayramlar" Dediğimiz 23 Nisan'ı Dünya Çocuklarıyla Geri Getirdi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlülerin yanı sıra siyasi isimlerin yaptığı paylaşımlar da oldukça dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukluğumuz kokan bir görselle 23 Nisan'ı kutladı. Tüm dünya çocukları Taksim Meydanı'nda buluştu.
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Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Tabii siyasi isimlerin yaptığı 23 Nisan paylaşımları da bir o kadar dikkat çekiyor.
23 Nisan'da koltuğunu Muhammed Uğur'a bırakan Mansur Yavaş da kayıtsız kalmadığı durumun ardından herkesin gözlerini doldurdu.
23 Nisan paylaşımıyla dikkat çeken bir diğer isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
İmamoğlu'nun bu paylaşımı, çocukken misafir olarak gelip evlerimizde konuk olan yabancı arkadaşlarımızı hatırlattı...
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Meydanlar şenliklerle doldu taştı.
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akçakallar çatlıyor milli bayramların coşku ile kutlanmasına 😅