Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Çok Konuşulacak Oytun Erbaş Yorumu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.04.2026 - 20:46

Oytun Erbaş son yılların en çok tepki çeken isimlerinden biri. Alanı tıp olmasına rağmen pek çok farklı kanalda yayına çıkan ve alanı dışındaki olayları yorumlayan Erbaş sık sık tepki çeken açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen çocuğu olup olmadığına  'Bildiğim 2, bilmediğim 5 çocuk çıkar.' yanıtı veren Erbaş'a en sert tepkilerden biri ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.

Balçiçek İlter'in programına konuk olan Erbaş çocuk düşünüp düşünmediği sorusunu şöyle yanıtlamıştı.

Erbaş'ın  'Ya bildiğim iki çıkar da, bilmediğim beş çıkar. Ya ondan Müge Anlı'ya çıkar...' ifadeleri tepkileri de beraberinde getirmişti.

Özgür Demirtaş ise Oytun Erbaş'a X hesabından tepki gösterdi.

'Bu adam korkunç bir adam:

1) Geçen yıl: Eski Türkiye’de benim gibi muhafazakarlara kötü davrandılar diyordu.

2) iki gün önce: Kız bebeklerin cinsel organını baba göremeyeceği için bebeği yıkayamaz diyordu.

3) Dün: EVLİ kadınlar erkeklerden ÇOK daha fazla aldatır. Ben bilirim diyordu.

4) Türklerin geni özel, Kovid geçmez de diyordu.

5) Bugün: BİLMEDİĞİM kadar KADINDAN bilmediğim kadar çocuğum olabilir diyor.

Kalitesi bu kadar.

Aklı başında her insanın bunu görünce midesi bulanır.

Haber kanalları bu kişiyi mahsus çıkarıyor ekranlara.'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
