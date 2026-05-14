Ehliyeti Olanlar Dikkat: Yaş Sınırı ve Sağlık Raporu Kurallarında Kritik Güncelleme

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2026 - 11:29

Türkiye genelinde sürücü belgelerine yönelik geniş kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Özellikle ileri yaştaki sürücülerin yol güvenliğini merkeze alan yeni kurallarla birlikte, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için sağlık raporu alma ve ehliyet yenileme periyotları sıkılaştırılıyor. Ticari araç kullanımında ise pandemi sonrası uygulanan yaş esnekliğinin sınırları netleşiyor. Yapılan düzenlemeyle sağlık kontrolü periyotları daraltıldı. Artık 65 yaş üstü sürücüler her 3 yılda bir, 80 yaşını aşanlar ise her 2 yılda bir belgelerini yenilemek zorunda kalacak. 

Türkiye yollarında güvenliğin artırılması ve sürücülerin sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesi amacıyla ehliyet yenileme sisteminde önemli bir makas değişikliğine gidiliyor.

Hazırlıkları süren yeni düzenleme kapsamında, özellikle belirli yaş gruplarındaki sürücülerin direksiyon başına geçme yeterlilikleri artık çok daha kısa aralıklarla denetlenecek. 

Yeni uygulamaya göre, 65 yaşını dolduran vatandaşların ehliyetlerini geçerli tutabilmeleri için her üç yılda bir kapsamlı bir sağlık raporu sunmaları ve belgelerini yenilemeleri zorunlu kılınıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte artan riskleri minimize etmeyi hedefleyen bu süreç, 80 yaşını aşan sürücüler için ise çok daha sıkı bir takvime bağlanarak iki yılda bir olacak şekilde güncellendi. Böylece ileri yaştaki kullanıcıların hem kendi can güvenlikleri hem de trafik genelindeki emniyet standartları daha dinamik bir kontrol mekanizmasıyla korunmuş olacak.

Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını ise ticari taşımacılık yapan şoförlere yönelik kurallar oluşturuyor.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan güncellemeler, ticari araç kullananların mesleki yeterliliklerini ve yaş sınırlarını yeniden tanımlıyor. Mevcut kurallara göre büyük otobüs kullanacak şoförlerin en az 26 yaşında olması şartı korunurken, ticari sürüş için belirlenen 66 yaş sınırı üzerindeki uygulamalar netlik kazandı. Hatırlanacağı üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pandemi sonrası lojistik ihtiyaçlar ve deprem felaketi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle oluşan şoför açığını kapatmak için bu sınırı geçici olarak 69’a yükseltmişti. Ancak yeni dönemle birlikte 69 yaşından gün almış kişilerin ticari olarak direksiyon başına geçmesi artık mümkün olmayacak. Sektördeki profesyonellerin sadece yaş sınırına uyması değil, aynı zamanda mesleki yeterlilik belgelerini de eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları denetimlerin ana odak noktası haline getirildi. Önümüzdeki günlerde uygulama detaylarının resmileşmesi beklenirken, yetkililer sürücülerin herhangi bir hak kaybı veya cezai işlemle karşılaşmaması adına sağlık kontrollerini ve belge yenileme tarihlerini titizlikle takip etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
