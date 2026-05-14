Ehliyeti Olanlar Dikkat: Yaş Sınırı ve Sağlık Raporu Kurallarında Kritik Güncelleme

Hazırlıkları süren yeni düzenleme kapsamında, özellikle belirli yaş gruplarındaki sürücülerin direksiyon başına geçme yeterlilikleri artık çok daha kısa aralıklarla denetlenecek.

Yeni uygulamaya göre, 65 yaşını dolduran vatandaşların ehliyetlerini geçerli tutabilmeleri için her üç yılda bir kapsamlı bir sağlık raporu sunmaları ve belgelerini yenilemeleri zorunlu kılınıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte artan riskleri minimize etmeyi hedefleyen bu süreç, 80 yaşını aşan sürücüler için ise çok daha sıkı bir takvime bağlanarak iki yılda bir olacak şekilde güncellendi. Böylece ileri yaştaki kullanıcıların hem kendi can güvenlikleri hem de trafik genelindeki emniyet standartları daha dinamik bir kontrol mekanizmasıyla korunmuş olacak.