Eğitim Sisteminde Yeni Dönem: Öğrencilerin Yetenekleri Artık Çok Daha Erken Yaşta Belirlenecek
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Türkiye'nin eğitim politikaları baştan aşağı yenileniyor. Müfredattan altyapıya, ölçme-değerlendirmeden yükseköğretim kontenjanlarına kadar tüm kademeleri kapsayan yeni dönemde öğrencilerin yetenek ve kapasiteleri çok daha erken yaşlarda belirlenecek. Bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında çocukları kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirecek mekanizmalar kurulacak.
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Eğitimin her kademesinde müfredat ve altyapı, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına göre yeniden kurulacak.
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Yetenek keşfi ise okul sıralarının ilk yıllarına iniyor: Ortaokul ve lisede beceri envanterleri devreye girecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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