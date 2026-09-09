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Eğitim Sisteminde Yeni Dönem: Öğrencilerin Yetenekleri Artık Çok Daha Erken Yaşta Belirlenecek

Eğitim Sisteminde Yeni Dönem: Öğrencilerin Yetenekleri Artık Çok Daha Erken Yaşta Belirlenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 08:24
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Türkiye'nin eğitim politikaları baştan aşağı yenileniyor. Müfredattan altyapıya, ölçme-değerlendirmeden yükseköğretim kontenjanlarına kadar tüm kademeleri kapsayan yeni dönemde öğrencilerin yetenek ve kapasiteleri çok daha erken yaşlarda belirlenecek. Bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında çocukları kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirecek mekanizmalar kurulacak.

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

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Eğitimin her kademesinde müfredat ve altyapı, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına göre yeniden kurulacak.

Eğitimin her kademesinde müfredat ve altyapı, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına göre yeniden kurulacak.

Eğitim sisteminin tüm kademelerinde müfredat ve altyapı, dijital dönüşümün gerektirdiği yeterliklere göre geliştirilecek. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha etkin ölçmek için süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme-değerlendirme sistemi devreye alınacak. Yani başarı, tek bir sınav gününün fotoğrafı olmaktan çıkıp öğrencinin süreç içindeki gelişimiyle birlikte okunacak.

Teknolojik dönüşümün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla teknoloji odaklı eğitim ve yetkinlik geliştirme programları yaygınlaştırılacak. Başta yapay zekâ olmak üzere teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim içerikleri de yeniden düzenlenecek.

Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim desteklenecek.

Yetenek keşfi ise okul sıralarının ilk yıllarına iniyor: Ortaokul ve lisede beceri envanterleri devreye girecek.

Yetenek keşfi ise okul sıralarının ilk yıllarına iniyor: Ortaokul ve lisede beceri envanterleri devreye girecek.

Yeni dönemde öğrencilerin yetenek ve kapasitelerinin daha erken yaşlarda belirlenmesine yönelik programlar geliştirilecek. Çocukların bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında sahip oldukları kabiliyetlere uygun alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak. Ortaokul ve lise düzeyinde hazırlanacak mesleki ilgi, değer ve beceri envanterleriyle de öğrencilerin kendilerine uygun mesleklere yönlendirilmesi için nesnel bir sistem kurulacak.

Mesleki ve teknik eğitim tarafında öğretmen yetkinlikleri geliştirilecek; atölyeler ve müfredat özel sektörle iş birliği içinde yenilenirken staj ve işbaşı eğitimleri yaygınlaştırılacak. Ortaöğretim öğrencilerinin mesleki eğitim merkezlerine kayıt olarak beceri kazanması sağlanacak. Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi ile kurumlar arası ortak bir meslek dili oluşturulacak, veri temelli analizler ve meslek haritalama çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Değişiklik yükseköğretimi de kapsıyor. Üniversite kontenjanları kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücüyle uyumlu hâle getirilecek, meslek yüksekokulu kontenjanları ise piyasa beklentilerine göre şekillendirilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğretim mezunları için bir mezun takip sistemi kurulacak, buna bağlı kariyer destek mekanizmaları geliştirilecek.

Okul öncesi eğitimde ise farklı bölgelerdeki çocukların kaliteli eğitime erişimini artırmak amacıyla ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerine uygun yeni modeller uygulanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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