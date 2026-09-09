Eğitim Sisteminde Yeni Dönem: Öğrencilerin Yetenekleri Artık Çok Daha Erken Yaşta Belirlenecek

Eğitim sisteminin tüm kademelerinde müfredat ve altyapı, dijital dönüşümün gerektirdiği yeterliklere göre geliştirilecek. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha etkin ölçmek için süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme-değerlendirme sistemi devreye alınacak. Yani başarı, tek bir sınav gününün fotoğrafı olmaktan çıkıp öğrencinin süreç içindeki gelişimiyle birlikte okunacak.

Teknolojik dönüşümün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla teknoloji odaklı eğitim ve yetkinlik geliştirme programları yaygınlaştırılacak. Başta yapay zekâ olmak üzere teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim içerikleri de yeniden düzenlenecek.

Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim desteklenecek.