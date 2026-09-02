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Tüm Kamu Çalışanlarına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Oluyor

Tüm Kamu Çalışanlarına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Oluyor

Yapay Zeka Eğitim
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 15:09
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Devlet dairesinde çalışan herkesi ilgilendiren bir karar alındı. Kamu personeline temel yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı plana göre eğitim e-öğrenme yöntemiyle verilecek ve personelin başarı düzeyi düzenli olarak izlenecek. Kamu kurumlarında yapay zeka dönüşümünden sorumlu üst düzey yönetici görevlendirilecek, kurumlar görevlendirmelerin ardından 12 hafta içinde üç yıllık yol haritalarını hazırlayacak.

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Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi.

Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi.

Düzenlemenin dayanağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı oldu.

Eğitim tüm kamu çalışanlarını kapsıyor ve kurumların insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak. Yani katılım isteğe bağlı olmayacak. 

AA'dan Zeynep Duyar'ın aktardığı habere göre,  Türkiye, kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri amacıyla temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimini zorunlu hale getirecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre kamu çalışanlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2026-2030 dönemi 'Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki hedeflere uyumlu şekilde e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek.

Müfredatta derin sahte içerik ve kişisel veri koruması da var.

Müfredatta derin sahte içerik ve kişisel veri koruması da var.

Eğitimin içeriği yalnızca 'yapay zekâ nedir' ile sınırlı değil. Eğitimde yer alması planlanan başlıklar şu şekilde:

• Yapay zekânın temel kavramları

• Üretken yapay zekâ araçlarının güvenli kullanımı

• Kişisel verilerin korunması

• Yanlış bilgi ve derin sahte (deepfake) içeriklere karşı farkındalık

• Etik kullanım ilkeleri

Her kuruma bir yapay zekâ yöneticisi ve üç yıllık yol haritası

Her kuruma bir yapay zekâ yöneticisi ve üç yıllık yol haritası

Plan sadece eğitimle bitmiyor. Her kamu kurumunda bir yapay zekâ yöneticisinin görevlendirilmesi öngörülüyor. 

Söz konusu yönetici, kurumun yapay zeka proje ve uygulamalarından oluşan portföyünü yönetecek, çalışmaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak.

Görevlendirmelerin tamamlanmasının ardından tüm kurumlar, 12 hafta içinde üç yıllık 'Yapay Zeka Yol Haritası' ile yıllık hedeflerini hazırlayacak.

Kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren 'tara-pilotla-ölçekle' döngüsüyle bütüncül bir yönetişim ve güven çerçevesinde yürütülecek.

Ayrıca kurumların üç yıllık 'Yapay Zekâ Yol Haritası' hazırlaması bekleniyor. Yani yapay zekâ, kurumlar için ayrı bir yönetim başlığı haline geliyor.

Başarılı olanlara seviye bazlı mikro sertifika verilecek

Başarılı olanlara seviye bazlı mikro sertifika verilecek

Eğitimi tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifika verilecek. Başarı düzeyi de düzenli olarak izlenecek.

Eğitimin 2026 yılı içinde başlaması planlanıyor. Plan kapsamında ilk 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 veya daha fazla bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotunun başlatılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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