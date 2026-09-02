Tüm Kamu Çalışanlarına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Oluyor
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Devlet dairesinde çalışan herkesi ilgilendiren bir karar alındı. Kamu personeline temel yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale geliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı plana göre eğitim e-öğrenme yöntemiyle verilecek ve personelin başarı düzeyi düzenli olarak izlenecek. Kamu kurumlarında yapay zeka dönüşümünden sorumlu üst düzey yönetici görevlendirilecek, kurumlar görevlendirmelerin ardından 12 hafta içinde üç yıllık yol haritalarını hazırlayacak.
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Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi.
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Müfredatta derin sahte içerik ve kişisel veri koruması da var.
Her kuruma bir yapay zekâ yöneticisi ve üç yıllık yol haritası
Başarılı olanlara seviye bazlı mikro sertifika verilecek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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