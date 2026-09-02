Tüm Kamu Çalışanlarına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Oluyor

Plan sadece eğitimle bitmiyor. Her kamu kurumunda bir yapay zekâ yöneticisinin görevlendirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu yönetici, kurumun yapay zeka proje ve uygulamalarından oluşan portföyünü yönetecek, çalışmaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak.

Görevlendirmelerin tamamlanmasının ardından tüm kurumlar, 12 hafta içinde üç yıllık 'Yapay Zeka Yol Haritası' ile yıllık hedeflerini hazırlayacak.

Kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren 'tara-pilotla-ölçekle' döngüsüyle bütüncül bir yönetişim ve güven çerçevesinde yürütülecek.

Ayrıca kurumların üç yıllık 'Yapay Zekâ Yol Haritası' hazırlaması bekleniyor. Yani yapay zekâ, kurumlar için ayrı bir yönetim başlığı haline geliyor.