Ece Erken ile Eski Eşi Serkan Uçar Arasında Yine Kriz Çıktı: 'Can Güvenliğim Yok'

Ünlü sunucu Ece Erken ile çocuğunun babası Serkan Uçar arasında yine bir kriz çıktı. Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar tarafından kendisi için çıkartılan uzaklaştırma kararına tepki gösterdi. Erken'in yorumlarını gören Uçar, can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtip yeniden tedbir talebinde bulundu.