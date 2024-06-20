Ece Erken ile Eski Eşi Serkan Uçar Arasında Yine Kriz Çıktı: 'Can Güvenliğim Yok'
Ece Erken ile Eski Eşi Serkan Uçar Arasında Yine Kriz Çıktı: 'Can Güvenliğim Yok'
Ünlü sunucu Ece Erken ile çocuğunun babası Serkan Uçar arasında yine bir kriz çıktı. Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar tarafından kendisi için çıkartılan uzaklaştırma kararına tepki gösterdi. Erken'in yorumlarını gören Uçar, can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtip yeniden tedbir talebinde bulundu.
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Ünlü sunucu Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar arasında çıkan kriz gündeme bomba gibi düştü.
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Ece Erken, eski eşi iş adamı Serkan Uçar tarafından hakkında çıkartılan 2 ay uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımlarında; "Kapıma gelip seni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken, benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırılmış. Neye göre kime göre? Cevap bekliyorum" diyerek tepki gösterdi.
Paylaşımı gören Serkan Uçar soluğu hemen adliyede aldı. Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Uçar, kendi can güvenliğini gerekçe göstererek Ece Erken için yeniden tedbir talebinde bulundu.
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