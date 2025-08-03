Duygusal Veda: Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan Ayrıldı
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Transfer döneminde ismi sık sık İtalyan ekipleriyle anılan Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan ayrıldı.
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Semih Kılıçsoy Instagram’dan yaptığı paylaşımla Beşiktaş’a veda etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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