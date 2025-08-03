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Duygusal Veda: Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan Ayrıldı

Duygusal Veda: Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan Ayrıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 15:08

Beşiktaş, milli futbolcu Semih Kılıçsoy’un satın alma opsiyonu ile birlikte İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye kiralandığını açıkladı.

Genç oyuncu duygusal bir mesajla altyapısından yetiştiği Beşiktaş’a veda etti.

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Transfer döneminde ismi sık sık İtalyan ekipleriyle anılan Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan ayrıldı.

Transfer döneminde ismi sık sık İtalyan ekipleriyle anılan Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

Semih Kılıçsoy Instagram’dan yaptığı paylaşımla Beşiktaş’a veda etti.

Semih Kılıçsoy Instagram’dan yaptığı paylaşımla Beşiktaş’a veda etti.

10 yaşında kapısından girdiğim, bana aile olan Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her zaman taraftarımızın önünde oynamayı, onların benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.

Cagliari transferi böyle duyurdu.👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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