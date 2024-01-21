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Dürüst Bir Şekilde Cevaplanırsa Ortalığı Birbirine Katacak 19 Soru

Dürüst Bir Şekilde Cevaplanırsa Ortalığı Birbirine Katacak 19 Soru

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 15:31

Dürüstlük önemli bir değer olsa da, bazı sorular vardır ki cevaplarken hep dikkatli olmalısınız. Bugün, dürüstçe cevaplanırsa ortalığı karıştıracak 19 soruya bakacağız. Siz de aklınıza gelenleri bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İş görüşmelerinde sorulan yılların klasik sorusu, 'en büyük zayıflığınız nedir?'"

1. "İş görüşmelerinde sorulan yılların klasik sorusu, 'en büyük zayıflığınız nedir?'"

'Asla bilemeyeceksin!'

2. "Beni salak mı sanıyorsun sen?"

2. "Beni salak mı sanıyorsun sen?"

'Belki biraz...'

3. "Üyelik şart ve koşullarını okudunuz mu?"

3. "Üyelik şart ve koşullarını okudunuz mu?"

'Hiçbir zaman.'

4. "Son işinizi neden bıraktınız?"

4. "Son işinizi neden bıraktınız?"

5. "Solucan olsam da beni sever miydin?"

5. "Solucan olsam da beni sever miydin?"
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6. "Neden bu kadar sessizsin?"

6. "Neden bu kadar sessizsin?"

'Konuşmaya başlasam neler çıkacak ama...'

7. "5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?"

7. "5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?"

8. "Bu kıyafet beni kilolu göstermiş mi?"

8. "Bu kıyafet beni kilolu göstermiş mi?"

9. "Bu işi neden istiyorsunuz?"

9. "Bu işi neden istiyorsunuz?"

'Parası için tabii...'

10. "Sizi neden işe almalıyız?"

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11. "Sence yandaki kız güzel mi?"

11. "Sence yandaki kız güzel mi?"

'Tuzak soru!'

12. "Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?"

12. "Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?"

'Hele soran kayınvalidense aman dikkat.'

13. "Maaş beklentiniz nedir?"

13. "Maaş beklentiniz nedir?"

'Aylık bir milyon dolar!'

14. "Sence kaç yaşında gösteriyorum?"

14. "Sence kaç yaşında gösteriyorum?"

15. "Sence kilo almış mıyım?"

15. "Sence kilo almış mıyım?"

'Cevap her zaman hayır olmalı.'

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16. "Dediklerimde haksız mıyım şimdi?"

16. "Dediklerimde haksız mıyım şimdi?"

17. "Ne kadar hızlı gittiğinizin farkında mısınız?"

17. "Ne kadar hızlı gittiğinizin farkında mısınız?"

18. "Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim."

18. "Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim."

19. "Daha önce kaç kişiyle beraber oldun?"

'Bu seni hiç ilgilendirmez...'

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