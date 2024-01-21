Dürüst Bir Şekilde Cevaplanırsa Ortalığı Birbirine Katacak 19 Soru
Dürüst Bir Şekilde Cevaplanırsa Ortalığı Birbirine Katacak 19 Soru
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dürüstlük önemli bir değer olsa da, bazı sorular vardır ki cevaplarken hep dikkatli olmalısınız. Bugün, dürüstçe cevaplanırsa ortalığı karıştıracak 19 soruya bakacağız. Siz de aklınıza gelenleri bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İş görüşmelerinde sorulan yılların klasik sorusu, 'en büyük zayıflığınız nedir?'"
2. "Beni salak mı sanıyorsun sen?"
3. "Üyelik şart ve koşullarını okudunuz mu?"
4. "Son işinizi neden bıraktınız?"
5. "Solucan olsam da beni sever miydin?"
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6. "Neden bu kadar sessizsin?"
7. "5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?"
8. "Bu kıyafet beni kilolu göstermiş mi?"
9. "Bu işi neden istiyorsunuz?"
10. "Sizi neden işe almalıyız?"
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11. "Sence yandaki kız güzel mi?"
12. "Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?"
13. "Maaş beklentiniz nedir?"
14. "Sence kaç yaşında gösteriyorum?"
15. "Sence kilo almış mıyım?"
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16. "Dediklerimde haksız mıyım şimdi?"
17. "Ne kadar hızlı gittiğinizin farkında mısınız?"
18. "Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim."
19. "Daha önce kaç kişiyle beraber oldun?"
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