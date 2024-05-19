Dursun Özbek Stadyum Görevlisi Darp Ettiği İddia Edilen Ali Koç'a Seslendi: "Yüreğin Yetiyorsa Buraya Gel!"
Dursun Özbek Stadyum Görevlisi Darp Ettiği İddia Edilen Ali Koç'a Seslendi: "Yüreğin Yetiyorsa Buraya Gel!"
Yılın derbisinde Galatasaray'ı evinde mağlup eden Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un stadyum görevlisini darp ettiği iddia edilmişti. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, maç sonrası ağır sözlerle Ali Koç'a seslendi.
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'lık üstünlükle mağlup etti.
Kıyasıya geçen mücadelenin ardından zaferi sahada kutlamak isteyen futbolcuların haberiyle birlikte Ali Koç'un bir stadyum çalışanını darp ettiği iddia edildi.
Bunun üzerine Dursun Özbek maç sonunda Ali Koç'a seslendi.
"Bu şımarıklık bu akşam son bulacak." diyen Özbek, Ali Koç'u "bekliyorum" diyerek stada çağırdı.
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