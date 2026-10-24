Hitler'in Tarihi Tatil Evi Alev Alev Yandı: 'Kartal Yuvası' Olarak Biliniyordu

Kehlsteinhaus, 1938 yılında Nazi yetkilileri ve konukları için misafirhane olarak inşa edildi. Adolf Hitler yapıyı ara sıra kullandığı için bina 'Hitler'in Çay Evi' lakabıyla da anıldı. Yapı, Hitler'in yakındaki yazlık konutu Berghof'tan ayrı bir binadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi dönemiyle bağlantılı tarihi bir anıt olarak korunuyordu.

Bavyera polisi, gözaltına alınan kişinin yangınla bağlantısının olup olmadığının ceza soruşturmasının konusu olduğunu açıkladı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.