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Hitler'in Tarihi Tatil Evi Alev Alev Yandı: 'Kartal Yuvası' Olarak Biliniyordu

Hitler'in Tarihi Tatil Evi Alev Alev Yandı: 'Kartal Yuvası' Olarak Biliniyordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 20:16
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Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan ve 'Kartal Yuvası' olarak bilinen Kehlsteinhaus'ta büyük bir yangın çıktı. Naziler döneminden kalma tarihi yapının neredeyse tamamen yandığı bildirilirken olay yerine yakın bir bölgede bir kişi gözaltına alındı.

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Berchtesgaden yakınlarındaki yapıda çıkan yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ve acil durum personeli müdahale etti.

Berchtesgaden yakınlarındaki yapıda çıkan yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ve acil durum personeli müdahale etti.

Polis açıklamasına göre yangın Cuma günü Berchtesgaden yakınlarındaki Kehlsteinhaus'ta başladı. Yaklaşık 200 itfaiyeci ve acil durum personeli, saatler süren çalışmayla alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Bild gazetesine konuşan bir polis sözcüsü, yapının öyle ağır hasar gördüğünü ve büyük olasılıkla kurtarılamayacağını söyledi. Yerel turizm otoritesi ise yapının bazı bölümlerinin kurtarılıp kurtarılamayacağının belirsiz olduğunu belirtti. Daha sonra yapılan açıklamada binanın neredeyse tamamen yandığı ifade edildi.

Naziler döneminden kalan yapı Alp Dağları'nın üzerinde yükselen eşsiz konumuyla biliniyordu.

Naziler döneminden kalan yapı Alp Dağları'nın üzerinde yükselen eşsiz konumuyla biliniyordu.

Kehlsteinhaus, 1938 yılında Nazi yetkilileri ve konukları için misafirhane olarak inşa edildi. Adolf Hitler yapıyı ara sıra kullandığı için bina 'Hitler'in Çay Evi' lakabıyla da anıldı. Yapı, Hitler'in yakındaki yazlık konutu Berghof'tan ayrı bir binadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi dönemiyle bağlantılı tarihi bir anıt olarak korunuyordu.

Bavyera polisi, gözaltına alınan kişinin yangınla bağlantısının olup olmadığının ceza soruşturmasının konusu olduğunu açıkladı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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