Hitler'in Tarihi Tatil Evi Alev Alev Yandı: 'Kartal Yuvası' Olarak Biliniyordu
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Berchtesgaden yakınlarındaki yapıda çıkan yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ve acil durum personeli müdahale etti.
Naziler döneminden kalan yapı Alp Dağları'nın üzerinde yükselen eşsiz konumuyla biliniyordu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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