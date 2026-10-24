Dünyanın Peşine Düştüğü Elementler Türkiye’nin Bir İlinde Saklı: Çinliler Sahayı İnceledi

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinde yayımlanan araştırmaya göre Profesör Yang Xiaoyong liderliğindeki ekip, bölgedeki karbonatit bağlantılı kayaçlarda elementlerin birikim dinamiklerini analiz ederek sahanın jeolojik gelişimini modelledi. Araştırmacılar, inceledikleri mineralizasyon ölçeğinin dev yataklara kıyasla sınırlı olduğunu ancak bulguların bu tür madenlerin yer kabuğundaki oluşum mantığını aydınlatma açısından önemli bilimsel veri sağladığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Eskişehir'in Beylikova ve Sivrihisar ilçeleri arasındaki sahada yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi bulunuyor. Resmi açıklamalarda bu saha, Çin'in 800 milyon tonluk Bayan Obo sahasından sonra kayıt altına alınan en büyük rezervlerden biri olarak nitelendiriliyor.