Dünyanın Peşine Düştüğü Elementler Türkiye’nin Bir İlinde Saklı: Çinliler Sahayı İnceledi
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Çinli bilim insanları Eskişehir'deki Kızılcaören sahasının oluşum süreçlerini inceleyen kapsamlı bir jeolojik çalışma yürüttü.
Nadir toprak elementleri kritik teknolojilerin temel hammaddesi olurken Türkiye üretimde söz sahibi olmayı hedefliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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