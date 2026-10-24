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Dünyanın Peşine Düştüğü Elementler Türkiye’nin Bir İlinde Saklı: Çinliler Sahayı İnceledi

Dünyanın Peşine Düştüğü Elementler Türkiye’nin Bir İlinde Saklı: Çinliler Sahayı İnceledi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 20:28
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Çinli bilim insanları, Türkiye'nin Eskişehir ilinde bulunan Kızılcaören nadir toprak elementi sahasındaki minerallerin oluşum süreçlerini inceledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre bölgede yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi bulunuyor.

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Çinli bilim insanları Eskişehir'deki Kızılcaören sahasının oluşum süreçlerini inceleyen kapsamlı bir jeolojik çalışma yürüttü.

Çinli bilim insanları Eskişehir'deki Kızılcaören sahasının oluşum süreçlerini inceleyen kapsamlı bir jeolojik çalışma yürüttü.

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinde yayımlanan araştırmaya göre Profesör Yang Xiaoyong liderliğindeki ekip, bölgedeki karbonatit bağlantılı kayaçlarda elementlerin birikim dinamiklerini analiz ederek sahanın jeolojik gelişimini modelledi. Araştırmacılar, inceledikleri mineralizasyon ölçeğinin dev yataklara kıyasla sınırlı olduğunu ancak bulguların bu tür madenlerin yer kabuğundaki oluşum mantığını aydınlatma açısından önemli bilimsel veri sağladığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Eskişehir'in Beylikova ve Sivrihisar ilçeleri arasındaki sahada yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi bulunuyor. Resmi açıklamalarda bu saha, Çin'in 800 milyon tonluk Bayan Obo sahasından sonra kayıt altına alınan en büyük rezervlerden biri olarak nitelendiriliyor.

Nadir toprak elementleri kritik teknolojilerin temel hammaddesi olurken Türkiye üretimde söz sahibi olmayı hedefliyor.

Nadir toprak elementleri kritik teknolojilerin temel hammaddesi olurken Türkiye üretimde söz sahibi olmayı hedefliyor.

Nadir toprak elementleri, telekomünikasyon, rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar ve savunma sanayii donanımlarında kullanılan 17 ayrı metalden oluşuyor. Neodim, praseodim, disprosiyum ve terbiyum gibi mıknatıs metalleri, küresel pazardaki ticari değerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.

Günümüzde küresel çapta nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 90'ı Çin tarafından işleniyor. Pekin yönetiminin zaman zaman uyguladığı ihracat kısıtlamaları, tedarik zincirlerinde çeşitlendirme arayışlarını hızlandırdı. Türkiye ise hammadde temininin yanı sıra bu minerallerin yerli sanayide işlenmesi amacıyla Çin dahil olmak üzere uluslararası aktörlerle iş birliği süreçlerini sürdürüyor. Türkiye'nin ulusal hedefleri doğrultusunda ülkenin uluslararası ortaklıklar yoluyla dünyanın en büyük ilk beş nadir toprak üreticisi arasına girmesi planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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