Dünyanın İlk AI CEO’lu Mekanı Açıldı: İş Görüşmesini Robot Yaptı, Menüyü Yazılım Seçti

Stockholm’de hayata geçirilen 'The AI Bar' projesi, alışılagelmiş işletme mantığını tamamen devre dışı bırakarak yönetimi tamamen bir algoritmaya teslim etti. Bu özel yapay zeka modeli, mekanda sadece yardımcı bir araç olarak değil, tüm operasyonu idare eden bir 'CEO' rolüyle konumlandırıldı.

Sıradan bir kafe veya bar konseptinin çok ötesine geçen bu çalışmada, işe alım süreçleri tamamen dijital bir zeka tarafından yürütüldü. Yapay zeka; profesyonel iş ağları üzerinden ilanlar oluşturdu, başvuru yapan adayların özgeçmişlerini inceledi ve mülakat aşamalarını bizzat yöneterek en doğru çalışanları işe aldı. İnsan kaynakları süreçlerinin yanı sıra mekanın ruhunu yansıtan görsel tasarımlar, mobilya tercihleri ve hatta içeceklerin özel tarifleri bile yine bu yazılımın süzgecinden geçerek hayata geçirildi.

Operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen sistem, lojistik ve stok yönetiminde de tam yetkiyle çalışıyor.

Yerel tedarikçilerle doğrudan iletişim kuran ve ürün akışını planlayan yapay zeka, bir işletmenin idari yükünü insanların üzerinden almanın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Sosyal bir deney niteliği taşıyan bu girişim, hizmet sektöründe insan ve makine iş birliğinin gelecekte hangi boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne seriyor. Stockholm’deki bu örnek, idari süreçlerin tamamını bir yazılıma devretmesi yönüyle dünyadaki diğer benzer denemelerden ayrışarak teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlattı.