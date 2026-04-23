article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Dünyanın İlk AI CEO’lu Mekanı Açıldı: İş Görüşmesini Robot Yaptı, Menüyü Yazılım Seçti

Dünyanın İlk AI CEO’lu Mekanı Açıldı: İş Görüşmesini Robot Yaptı, Menüyü Yazılım Seçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2026 - 10:58

İsveç'in başkenti Stockholm, hizmet sektöründe devrim niteliğinde bir teknoloji deneyine ev sahipliği yapıyor. 'The AI Bar' adı verilen yeni nesil işletmede, personel seçiminden tedarik zincirine kadar tüm kritik kararlar bir yapay zeka modeli tarafından yönetiliyor.

Kaynak: https://www.sverigesradio.se/artikel/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknolojinin sınırlarını zorlayan İsveçli reklam ve inovasyon ajansı The North Alliance (NoA), iş dünyasında kartların yeniden karılacağı bir projeye imza attı.

Teknolojinin sınırlarını zorlayan İsveçli reklam ve inovasyon ajansı The North Alliance (NoA), iş dünyasında kartların yeniden karılacağı bir projeye imza attı.

Stockholm’de hayata geçirilen 'The AI Bar' projesi, alışılagelmiş işletme mantığını tamamen devre dışı bırakarak yönetimi tamamen bir algoritmaya teslim etti. Bu özel yapay zeka modeli, mekanda sadece yardımcı bir araç olarak değil, tüm operasyonu idare eden bir 'CEO' rolüyle konumlandırıldı.

Sıradan bir kafe veya bar konseptinin çok ötesine geçen bu çalışmada, işe alım süreçleri tamamen dijital bir zeka tarafından yürütüldü. Yapay zeka; profesyonel iş ağları üzerinden ilanlar oluşturdu, başvuru yapan adayların özgeçmişlerini inceledi ve mülakat aşamalarını bizzat yöneterek en doğru çalışanları işe aldı. İnsan kaynakları süreçlerinin yanı sıra mekanın ruhunu yansıtan görsel tasarımlar, mobilya tercihleri ve hatta içeceklerin özel tarifleri bile yine bu yazılımın süzgecinden geçerek hayata geçirildi.

Operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen sistem, lojistik ve stok yönetiminde de tam yetkiyle çalışıyor. 

Yerel tedarikçilerle doğrudan iletişim kuran ve ürün akışını planlayan yapay zeka, bir işletmenin idari yükünü insanların üzerinden almanın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Sosyal bir deney niteliği taşıyan bu girişim, hizmet sektöründe insan ve makine iş birliğinin gelecekte hangi boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne seriyor. Stockholm’deki bu örnek, idari süreçlerin tamamını bir yazılıma devretmesi yönüyle dünyadaki diğer benzer denemelerden ayrışarak teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın