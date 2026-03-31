Dünyanın En Yaşlı Yaşayan Ağacı Tam 4 Bin Yaşında!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 09:12

Dünyanın en yaşlı 'yaşayan' ağacı, Yunanistan'ın Girit adasındaki Ano Vouves köyünde bulunuyor. Zeytin ağacı, uluslararası bilim camiası tarafından yapılan belirlemelere göre yaklaşık 4000 yaşında.

Karşınızda dünyanın en yaşlı yaşayan ağacı!

1990 yılında, Girit Adası'nın bir ilçesi olan Hanya valiliğinde oy birliğiyle dünyanın en yaşlı ağacı için bir karar alındı. Vouves Zeytin Ağacı, türünün dünyadaki en eski ağacı olması nedeniyle büyük önem taşıyan bir 'Doğal Anıt' ilan edildi. Vouves'teki antik zeytin ağacının gövde çevresi 12,5 metre, çapı ise 4,6 metre. Bu ağacın, yerel tsounati ağaç çeşidine ait olduğu ve üç metre yüksekliğinde yabani bir zeytin ağacına aşılandığı biliniyor.

Aşılamanın ardından ise gövdesi doğa tarafından adeta bir sanat eseri gibi şekillendirilmiş! Bir heykeli andıran bu ağacın en dikkat çekici yönü ise binlerce yıldır devam eden biyolojik yenilenme süreci.

Yaşlı olsa da hala yüksek kalitede zeytinler vermeye devam ediyor.

Bilirsiniz, zeytin ağacı odunu sürekli yenilir ve bu nedenle eski çağlardan beri ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilmiştir. Dünyanın en yaşlı ağacının gövdesi de artık öz odunu olmadığı için içi boştur. Zeytin dışa doğru yenilenir ve öz odun zaman içerisinde yavaş yavaş çürür.

Her yaz binlerce turist, bu muhteşem ağacı hayranlıkla izlemek ve tarihini öğrenmek için ziyaret ediyor. Özellikle devasa şekli ve etkileyici gövde hacmiyle, pek tabii hala meyve veriyor olmasıyla da gelenleri etkilemeyi başarıyor. Zeytin ağacının bulunduğu bölge aynı zamanda binlerce zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor ve etraftaki köylerde son derece kaliteli zeytinyağı üretiliyor.

Dünyanın en yaşlı ağacı, Yunanistan'ın simgelerinden biri olan Parthenon tapınağından ve Büyük İskender ile Pisagor'dan daha eski bir geçmişe sahip!

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
