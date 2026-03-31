Dünyanın En Yaşlı Yaşayan Ağacı Tam 4 Bin Yaşında!

1990 yılında, Girit Adası'nın bir ilçesi olan Hanya valiliğinde oy birliğiyle dünyanın en yaşlı ağacı için bir karar alındı. Vouves Zeytin Ağacı, türünün dünyadaki en eski ağacı olması nedeniyle büyük önem taşıyan bir 'Doğal Anıt' ilan edildi. Vouves'teki antik zeytin ağacının gövde çevresi 12,5 metre, çapı ise 4,6 metre. Bu ağacın, yerel tsounati ağaç çeşidine ait olduğu ve üç metre yüksekliğinde yabani bir zeytin ağacına aşılandığı biliniyor.

Aşılamanın ardından ise gövdesi doğa tarafından adeta bir sanat eseri gibi şekillendirilmiş! Bir heykeli andıran bu ağacın en dikkat çekici yönü ise binlerce yıldır devam eden biyolojik yenilenme süreci.