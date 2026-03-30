Ekmek Buzdolabına Konur mu?

Evet, bu ifade doğru. Her ne kadar ekmeğinizi israf etmemek ve daha uzun süre boyunca tüketmek için buzdolabına koymayı tercih etseniz de bu çok yanlış bir karar.

Ekmek, buzdolabına girdikten sonra içindeki karbonhidrat molekülleri 'retrogradasyon' ya da daha Türkçe bir ifadeyle 'geriye hareket' durumu yaşıyor. Bu durum da ekmeğin içindeki moleküllerin kristalize olmasına sebep oluyor.

Peki sonra ne oluyor? Su molekülleri ekmeği yavaş yavaş terk ediyor ve karbonhidrat molekülleri tek başına kalıyor. Hal böyle olunca çok daha hızlı bayatlamış, o ilk alındığındaki lezzetini kaybetmiş ekmekler kalıyor. Yani buzdolapları, gıdaların ömrünü uzatsa da bu durum ekmek için tam tersi!

