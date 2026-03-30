Ekmek Buzdolabına Konur mu?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 08:55

Ekmek, mutfaklarımızda en çok tükettiğimiz fakat aynı zamanda en çok israf ettiğimiz gıdalardan biri. Sizler de ekmeğin ömrünü uzatmak için buzdolabına koyuyor olabilirsiniz. Ancak uzmanlar, ekmeği buzdolabına koyanların büyük bir hata yaptığını söylüyor!

Peki ekmek neden buzdolabına konmaz?

"Ekmeği buzdolabına koyanlar yandı" ifadesi doğru mu?

Evet, bu ifade doğru. Her ne kadar ekmeğinizi israf etmemek ve daha uzun süre boyunca tüketmek için buzdolabına koymayı tercih etseniz de bu çok yanlış bir karar.

Ekmek, buzdolabına girdikten sonra içindeki karbonhidrat molekülleri 'retrogradasyon' ya da daha Türkçe bir ifadeyle 'geriye hareket' durumu yaşıyor. Bu durum da ekmeğin içindeki moleküllerin kristalize olmasına sebep oluyor.

Peki sonra ne oluyor? Su molekülleri ekmeği yavaş yavaş terk ediyor ve karbonhidrat molekülleri tek başına kalıyor. Hal böyle olunca çok daha hızlı bayatlamış, o ilk alındığındaki lezzetini kaybetmiş ekmekler kalıyor. Yani buzdolapları, gıdaların ömrünü uzatsa da bu durum ekmek için tam tersi! 

Ekmeği buzdolabına koymak, ekmeğin daha hızlı bayatlamasına sebep oluyor.

Peki ekmeği nasıl saklayalım?

Elbette bunun için en doğru yöntem tüketebileceğiniz kadar ekmek almak. Fakat oldu ya, evinizde fazla ekmek var. O halde ekmeklerinizi serin bir ortamda hava almayacak şekilde, özel saklama kaplarında saklayabilirsiniz. Mutfak tezgahınız bile 2-3 günlük bir süre için buzdolabından daha doğru bir tercih olur.

Ekmekleri, kağıt bir torbaya, temiz bir mutfak bezine sarıp nem dengesini koruyarak da saklayabilirsiniz. Ayrıca ekmek kutuları da hava akışını dengeleyerek ekmeklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilir. 

Derin dondurucuya koymak da buzdolabına koymaktan daha sağlıklı bir yöntem. Ekmek dondurucuya konduğunda ekmeğin içinde yer alan moleküller çok fazla kristalize olma fırsatı bulamadan donar, bu da su moleküllerinin karbonhidrat moleküllerini terk etmesini az da olsa önler. Bu nedenle eğer bir ekmeği uzunca bir zaman diliminde tüketebiliyorsanız buzdolabı yerine dondurucuda saklayabilirsiniz.

Merak etmeyin, tadı da değişmeyecek!

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
