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Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye 12. Sırada!

Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye 12. Sırada!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 16:24

Dört mevsimin de yaşandığı, tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu, yemeklerin, içeceklerin tadına doyum olmadığı ülkemiz, her misafirine eşsiz bir deneyim sunuyor. Bir yılda milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye'nin güzelliği bu kez kanıtladı. Architectural Digest Dergisi'nin hazırladığı 'Dünyanın En Güzel Ülkeleri' listesinde Türkiye, 12. sıraya yerleşti.

İşte detaylar...

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Dünyanın en eski dergilerinden olan Architectural Digest, en güzel 21 ülkeyi sıraladı.

Dünyanın en eski dergilerinden olan Architectural Digest, en güzel 21 ülkeyi sıraladı.

Bundle News'ın aktardığı habere göre Architectural Digest Dergisi US News & World Report’un 2024 sıralamasını, UNESCO Dünya Mirası Alanlarını, ülkelerin sürdürülebilirlik çabalarını dikkate aldı. Ayrıca liste hazırlanırken toplamda 17 bin kişinin düşünceleri de değerlendirildi.

Yunanistan, dünyanın en güzel ülkesi seçildi.

Yunanistan, dünyanın en güzel ülkesi seçildi.

Tarihi yapıların, doğal güzelliklerin, müzelerin, parkların ve sarayların dikkate alındığı listede ülkelerin 'güzellik' kriterleri farklı kategorilerde değerlendirmeye alındı. 21 ülkenin yer aldığı listenin birincisi Yunanistan oldu.

Yunanistan'ı Zambiya takip etti ve listede 2. sıraya yerleşti.

Yunanistan'ı Zambiya takip etti ve listede 2. sıraya yerleşti.

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zambiya, özellikle doğal güzellikleriyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Zambiya, en üst sırada yer alan Afrika ülkesi oldu.

İtalya, listenin 3.sırasına yerleşti.

İtalya, listenin 3.sırasına yerleşti.

Gerek doğal güzellikleri gerek tarihi yapısıyla popüler bir turist merkezi olan İtalya, 21 ülke arasında 3. oldu. Turist kalabalığına karşın birçok önlem alan İtalya'nın popülerliği gittikçe artacak gibi görünüyor.

Listenin 4. ve 5. sırasında ise sırasıyla Endonezya ve Avustralya yer aldı.

Listenin 4. ve 5. sırasında ise sırasıyla Endonezya ve Avustralya yer aldı.

Dünyanın en güzel ülkeleri sıralamasında İspanya 6. oldu. İspanya'yı sırasıyla Peru, Japonya, Tayland ve İsviçre seyretti.

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Türkiye, listenin 12. sırasında yer aldı!

Türkiye, listenin 12. sırasında yer aldı!

Turistlerin yeni destinasyonlar keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlayan bu liste birbirinden popüler noktalara yer verdi. Ülkemizden Pamukkale, doğal güzelliğiyle ön plana çıkan bir şehir olarak vurgulandı. 

Türkiye'nin turizm gelirinin 2024'te tüm zamanların rekorunu kırdığını açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde ülkemize 49,2 milyon ziyaretçi geldi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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