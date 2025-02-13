Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye 12. Sırada!

Dört mevsimin de yaşandığı, tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu, yemeklerin, içeceklerin tadına doyum olmadığı ülkemiz, her misafirine eşsiz bir deneyim sunuyor. Bir yılda milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye'nin güzelliği bu kez kanıtladı. Architectural Digest Dergisi'nin hazırladığı 'Dünyanın En Güzel Ülkeleri' listesinde Türkiye, 12. sıraya yerleşti.

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