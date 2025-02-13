Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye 12. Sırada!
Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye 12. Sırada!
Dört mevsimin de yaşandığı, tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu, yemeklerin, içeceklerin tadına doyum olmadığı ülkemiz, her misafirine eşsiz bir deneyim sunuyor. Bir yılda milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye'nin güzelliği bu kez kanıtladı. Architectural Digest Dergisi'nin hazırladığı 'Dünyanın En Güzel Ülkeleri' listesinde Türkiye, 12. sıraya yerleşti.
İşte detaylar...
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Dünyanın en eski dergilerinden olan Architectural Digest, en güzel 21 ülkeyi sıraladı.
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Yunanistan, dünyanın en güzel ülkesi seçildi.
Yunanistan'ı Zambiya takip etti ve listede 2. sıraya yerleşti.
İtalya, listenin 3.sırasına yerleşti.
Listenin 4. ve 5. sırasında ise sırasıyla Endonezya ve Avustralya yer aldı.
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Türkiye, listenin 12. sırasında yer aldı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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