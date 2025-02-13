Kaderine Terk Edilmiş Büyükada Rum Yetimhanesi'nin Birbirinden Ürkütücü Efsaneleri
Kaderine Terk Edilmiş Büyükada Rum Yetimhanesi'nin Birbirinden Ürkütücü Efsaneleri
Dünyanın ilk çok katlı ahşap binası, Avrupa'nın birinci, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap binası...1880'lerin sonunda inşa edilen Büyükada Rum Yetimhanesi uzun bir süredir kaderine terk edilmiş durumda. Fotoğrafını bile gören herkesin ürktüğü, korku filmlerinden fırlamış gibi görünen Rum Yetimhanesi'nin efsanevi gizemlere ev sahipliği yaptığına inanılıyor.
Gelin, Rum Yetimhanesi'nin gizemlerine bakalım.
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İstanbul Büyükada'da bulunan Rum Yetimhanesi, 1897 yılında inşa edilmişti.
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Rum Yetimhanesi, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap binası olarak tarihe geçmişti.
Talihsiz kaderi, binaya olan bakış açısını da etkiledi. Rum Yetimhanesi hakkında birçok iddia ortaya atıldı.
Paranormal iddialar, vampirler, cinler...
Terk edilmek yalnızca insana mahsus bir durum değil!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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