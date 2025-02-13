Kaderine Terk Edilmiş Büyükada Rum Yetimhanesi'nin Birbirinden Ürkütücü Efsaneleri

Tüm bu söylentiler, birer efsaneden ibaret olsa da yetimhanenin kaderinin pek de parlak olduğu söylenemez. Yıllardır kaderine terk edilen bina, artık yalnızlıktan, bakımsızlıktan çökmeye başladı.

Dünyanın en büyüğü, en güzeli, en özeli olsanız da yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin önemi kalmıyor gördüğünüz üzere.