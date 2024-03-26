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Dünyanın En Değerli Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu! Türk Hava Yolları Listede 2 Sıra Yükseldi!

Dünyanın En Değerli Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu! Türk Hava Yolları Listede 2 Sıra Yükseldi!

THY
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.03.2024 - 11:07

Campanies Marcet Cap, 62 küresel havacılık şirketinin yer aldığı en değerli hava yolu şirketleri listesini açıkladı. 25 Mart 2024 tarihinde yayımlanan sıralamada dünyanın en değerli 10 hava yolu şirketi arasında Türk Hava Yolları da yer aldı. Gelin, Campanies Marcet Cap sıralamasında 2 sıra birden yükselen THY'nin piyasa değerine ve listeye birlikte göz atalım... 

İşte, dünyanın en değerli hava yolu şirketleri...

Kaynak: https://companiesmarketcap.com/airlin...
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1. Ryanair - İrlanda

1. Ryanair - İrlanda

Ryanair, 1984 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de kurulmuştur. Şirket, başta İrlanda ve Birleşik Krallık olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasına uçuşlar düzenleyen Ryanair, düşük maliyetli uçuş modelini benimseyen ilk Avrupa hava yolu şirketlerinden biridir. Bu model, şirketin hızla büyümesine yardımcı olmuştur. Şirket, 33 ülkede 189 farklı destinasyona uçuşlar düzenlemekte ve yılda 153 milyon yolcu taşımaktadır.

Piyasa Değeri: 33,21 milyar dolar

2. Delta Air Lines - ABD

2. Delta Air Lines - ABD

Delta Air Lines, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir hava yolu şirketidir. Delta Air Lines, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve en çok bilinen hava yolu şirketlerinden biridir. Kuruluşu 1924 yılına dayanan Delta, dünya çapında 300'den fazla destinasyona uçuş sağlamaktadır. 

Piyasa Değeri: 29,32 milyar dolar

3. Southwest Airlines - ABD

3. Southwest Airlines - ABD

Southwest Airlines, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren büyük bir hava yolu şirketidir. Bu şirket, özellikle düşük ücretler ve yüksek müşteri memnuniyeti ile bilinir. Southwest Airlines'ın geniş bir uçuş ağı bulunmaktadır ve bu ağ, ülkenin birçok farklı bölgesine uçuşlar sağlar. 1967 yılında kurulan şirketin merkezi Dallas, Texas'ta bulunmaktadır. Southwest Airlines, genellikle 'LUV' olarak bilinen hisse senedi sembolüne sahiptir. 

Piyasa Değeri: 16,97 milyar dolar

4. United Airlines Holdings - ABD

4. United Airlines Holdings - ABD

United Airlines Holdings, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir hava yolu holding şirketidir. Bu şirket, dünya genelinde bir dizi hava yolu ve ilgili hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler arasında hem iç hatlar hem de uluslararası uçuşlar, kargo taşımacılığı ve havaalanı hizmetleri bulunmaktadır. United Airlines Holdings, sektöründe lider bir konumda olup, geniş bir uçuş ağına ve güçlü bir marka değerine sahiptir. 1968 yılında kurulan şirketin merkezi, Amerika'nın Illinois eyaletinde, Chicago şehrinde bulunmaktadır. 

Piyasa Değeri: 15,24 milyar dolar

5. InterGlobe Aviation - Hindistan

5. InterGlobe Aviation - Hindistan

InterGlobe Aviation, genellikle IndiGo olarak bilinen, Hindistan merkezli bir hava yolu şirketidir. Şirket, düşük maliyetli hava yolu taşımacılığı hizmetleri sunmakta ve Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 2006 yılında kurulan IndiGo, geniş bir uçuş ağına sahip olup, hem yerel hem de uluslararası destinasyonlara hizmet vermektedir. 

Piyasa Değeri: 15,18 milyar dolar

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6. Air China - Çin

6. Air China - Çin

Air China, 1988 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ulusal hava yolu şirketidir. Bu, Çin'in en büyük ve en önemli hava yolu şirketi olup, hem iç hatlar hem de uluslararası hatlar üzerinde geniş bir uçuş ağına sahiptir. Air China, dünya genelinde 180'den fazla destinasyona uçuş sağlamaktadır. Şirket, Star Alliance üyesi olup, bu ittifakın 28 üyesinden biridir. Air China'nın merkezi Pekin'de bulunan Capital International Airport'tur. Air China'nın uçuşları, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Okyanusya'yı kapsamaktadır. Şirket, dünya genelindeki birçok önemli havaalanına düzenli uçuşlar sağlamaktadır. 

Piyasa Değeri: 14,22 milyar dolar

7. Singapore Airlines - Singapur

7. Singapore Airlines - Singapur

Singapore Airlines Limited, Asya'nın önemli iş ve seyahat merkezlerinden biri olan Singapur'un ulusal ve bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi. 1947'de Malayan Airways adıyla kurulan şirket, 1972'de Singapore Airlines ismini almıştır. Singapore Airlines, geniş uçuş ağı, kaliteli hizmeti ve konforlu uçuş deneyimi ile bilinir. Yolcularına sunduğu üstün hizmet kalitesi ve güvenliği ile sektöründe lider konumdadır. Singapur Hava Yolları, dünyanın dört bir yanına uçan bir hava yolu olmanın yanı sıra, aynı zamanda sektöründe inovasyona da önem veren şirketler arasında yer almaktadır. 

Piyasa Değeri: 14,09 milyar dolar

8. Türk Hava Yolları - Türkiye

8. Türk Hava Yolları - Türkiye

Türk Hava Yolları'nın kuruluşu, 1933 yılına dayanmaktadır. Bu tarih itibariyle Türkiye'nin hava yolu taşımacılığındaki en eski ve en büyük şirketi olan Türk Hava Yolları, bugüne kadar milyonlarca yolcuya hizmet vermiştir. Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olmayı başarmıştır. Türk Hava Yolları, uçuş ağı genişliği ve kaliteli hizmet anlayışı ile dikkat çekmektedir. Şirket, dünya genelinde 120'den fazla ülkeye ve Türkiye'deki 50'den fazla noktaya uçuş düzenlemektedir. 

Piyasa Değeri: 12,53 milyar dolar

Türk Hava Yolları'nın (THYAO.IS) piyasa değeri ise Campanies Marcet Cap tarafından şu şekilde incelenmiştir.

Türk Hava Yolları'nın (THYAO.IS) piyasa değeri ise Campanies Marcet Cap tarafından şu şekilde incelenmiştir.

Mart 2024 itibarıyla Türk Hava Yolları'nın piyasa değeri 12,25 Milyar Dolar'dır. Bu da Türk Hava Yolları'nı verilerimize göre piyasa değerine göre dünyanın en değerli 1402'nci şirketi yapıyor. Yaygın olarak piyasa değeri olarak adlandırılan piyasa değeri, halka açık bir şirketin tedavüldeki hisselerinin toplam piyasa değeridir ve genellikle bir şirketin değerinin ne kadar olduğunu ölçmek için kullanılır.

9. China Southern Airlines - Çin

9. China Southern Airlines - Çin

Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan China Southern Airlines, ülkenin en önemli ve en çok tercih edilen hava taşımacılık hizmetlerinden biridir. Bu şirket, geniş uçuş ağı, yüksek hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle bilinir. Çin'in dört bir yanına ve dünyanın birçok farklı noktasına uçuşlar düzenleyen China Southern Airlines, 1991 yılında kurulmuş ve Çin'de Guangdong idari bölgeye bağlı Guangzhou şehrindedir. 

Piyasa Değeri: 12,28 milyar dolar

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10. International Consolidated Airlines - İspanya

10. International Consolidated Airlines - İspanya

International Consolidated Airlines, Londra, Birleşik Krallık merkezli ve Madrid, İspanya'da tescilli ofisi olan İngiliz-İspanyol çokuluslu hava yolu holdingidir. Şirket, 2011 yılında Birleşik Krallık'ın ve İspanya'nın bayrak taşıyıcılarının birleşmeleri neticesinde oluşmuştur. Ayrıca, 2010 yılında yapılan gelir ölçümlerine göre, dünyanın 6. en büyük şirketi olurken Avrupa'nın üçüncüsü olmuştur. 

Piyasa Değeri: 10,48 milyar dolar

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