Dünyanın En Değerli Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu! Türk Hava Yolları Listede 2 Sıra Yükseldi!
Dünyanın En Değerli Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu! Türk Hava Yolları Listede 2 Sıra Yükseldi!
Kaynak: https://companiesmarketcap.com/airlin...
Campanies Marcet Cap, 62 küresel havacılık şirketinin yer aldığı en değerli hava yolu şirketleri listesini açıkladı. 25 Mart 2024 tarihinde yayımlanan sıralamada dünyanın en değerli 10 hava yolu şirketi arasında Türk Hava Yolları da yer aldı. Gelin, Campanies Marcet Cap sıralamasında 2 sıra birden yükselen THY'nin piyasa değerine ve listeye birlikte göz atalım...
İşte, dünyanın en değerli hava yolu şirketleri...
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1. Ryanair - İrlanda
2. Delta Air Lines - ABD
3. Southwest Airlines - ABD
4. United Airlines Holdings - ABD
5. InterGlobe Aviation - Hindistan
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6. Air China - Çin
7. Singapore Airlines - Singapur
8. Türk Hava Yolları - Türkiye
Türk Hava Yolları'nın (THYAO.IS) piyasa değeri ise Campanies Marcet Cap tarafından şu şekilde incelenmiştir.
9. China Southern Airlines - Çin
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10. International Consolidated Airlines - İspanya
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