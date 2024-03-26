Dünyanın En Değerli Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu! Türk Hava Yolları Listede 2 Sıra Yükseldi!

Mart 2024 itibarıyla Türk Hava Yolları'nın piyasa değeri 12,25 Milyar Dolar'dır. Bu da Türk Hava Yolları'nı verilerimize göre piyasa değerine göre dünyanın en değerli 1402'nci şirketi yapıyor. Yaygın olarak piyasa değeri olarak adlandırılan piyasa değeri, halka açık bir şirketin tedavüldeki hisselerinin toplam piyasa değeridir ve genellikle bir şirketin değerinin ne kadar olduğunu ölçmek için kullanılır.