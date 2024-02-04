Dünya Üzerinde Sadece Çin'de Karşılacağınız Birbirinden Garip 18 Durum
Dünya Üzerinde Sadece Çin'de Karşılacağınız Birbirinden Garip 18 Durum
Kaynak: https://brightside.me/articles/19-cra...
Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra, birbirinden ilginç ve sıra dışı özelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu özellikler arasında sadece Çin'de rastlayabileceğiniz 18 maddeyi sizler için derledik.
Bu yazıda, bu eşsiz ülkenin sıradışı yönlerini keşfederken, aynı zamanda Çin hakkında bilmediğiniz birçok şeyi de öğreneceksiniz.
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1. Çin'de her yıl, insanların acı biber dolu bir havuza girip beraber acı biber yedikleri bir yarışma bulunmakta.
2. Çin'in popülasyonu o kadar fazla ki, her an başkalarıyla berabersiniz.
3. Köprücük kemiğine balık koymaksa, zayıf olduğunu göstermenin ilginç bir yolu.
4. Çinli berberler, konu yaratıcılık olunca Türk berberleriyle kapışacak seviyelerde.
5. Rahatlamak istediğinizdeyse spa merkezine gitmenize gerek yok çünkü her yerde masaj yapmayı çok iyi bilen insanlar var.
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6. Yaşlılarsa hayatlarını birlikte ve aktif bir şekilde parklarda geçiriyor.
7. Konu tişörtler oluncaysa oldukça yaratıcılar.
8. Konu manikür olunca dünyanın oldukça ilerisindeler gibi.
9. Yazın bile yanlarında sıcak su taşıyorlar çünkü sıcak suyun sağlık ve denge için çok önemli olduğunu düşünüyorlar.
10. Ayrıca koltuğu olmayan tren biletleri de duyulmamış bir şey değil.
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11. Sokak yemekleri de oldukça ilginç.
12. Tatlı isterseniz de, bezelyeden yapılma dondurmaları var.
13. Konu fotoğraf çekmek olunca kendilerini aşmış olduklarını söylemekte fayda var.
14. Genelde Avrupa'dan gelen birisini gördüklerindeyse bir Hollywood ünlüsü görmüş gibi olabiliyorlar.
15. Trafikse bizde olandan çok farklı ve çok karmaşık.
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16. Kötü hava kirliliğiyse insanların maske kullanması demek oluyor.
17. Vampir dişlerine benzer azı dişlerine sahip olmaksa oldukça sık görülen bir özellik.
18. Son olarak, konu uyku olunca neredeyse her yerde uyuyabiliyorlar.
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