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Dünya Kupası Finalinin Devre Arasında Sahneye Çıkacak Şarkıcılar Açıklandı

etiket Dünya Kupası Finalinin Devre Arasında Sahneye Çıkacak Şarkıcılar Açıklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.07.2026 - 16:46
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda final, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. FIFA, Dünya Kupası finalinin devre arasında büyük bir gösteri düzenleneceğini duyurdu. Finalin devre arasında Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay ve BTS grubu sahne alarak şarkılarını seslendirecek.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Dünya Kupası’nda heyecan, bu akşam çeyrek finalde oynanacak Fas-Fransa mücadelesiyle devam edecek.

Dünya Kupası’nda heyecan, bu akşam çeyrek finalde oynanacak Fas-Fransa mücadelesiyle devam edecek.

FIFA, Dünya Kupası finalinde sahne alacak ünlü isimleri de açıkladı. Amerikan futbolunun final organizasyonu Super Bowl benzeri bir etkinlik düzenlemek isteyen FIFA, Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay ve BTS gibi isimlerin, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçının devre arasında gösteri yapacağını duyurdu.

Finalin devre arasında ayrıca Burna Boy, Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel ve New York'un Staten Island bölgesindeki ilkokul öğrencilerinden oluşan PS22 Korosu da sahne alacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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