Dünya Kupası Finalinin Devre Arasında Sahneye Çıkacak Şarkıcılar Açıklandı
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda final, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. FIFA, Dünya Kupası finalinin devre arasında büyük bir gösteri düzenleneceğini duyurdu. Finalin devre arasında Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay ve BTS grubu sahne alarak şarkılarını seslendirecek.
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Dünya Kupası’nda heyecan, bu akşam çeyrek finalde oynanacak Fas-Fransa mücadelesiyle devam edecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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