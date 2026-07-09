Dünya Kupası Finalinin Devre Arasında Sahneye Çıkacak Şarkıcılar Açıklandı

FIFA, Dünya Kupası finalinde sahne alacak ünlü isimleri de açıkladı. Amerikan futbolunun final organizasyonu Super Bowl benzeri bir etkinlik düzenlemek isteyen FIFA, Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay ve BTS gibi isimlerin, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçının devre arasında gösteri yapacağını duyurdu.

Finalin devre arasında ayrıca Burna Boy, Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel ve New York'un Staten Island bölgesindeki ilkokul öğrencilerinden oluşan PS22 Korosu da sahne alacak.