Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda Galibiyetiyle Yolumuza Namağlup Devam Ediyoruz: 110-73
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda karşılaştı.
12 Dev Adam namağlup başladığı maçı aynı unvanla bitirdi. İlk periyottan farkı açmaya başlayan milliler maçı 110-73 kazanarak kayıpsız yoluna devam etti.
Bu galibiyetle kupa için ilk bileti alan takım da millilerimiz oldu.
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Elemelerde 8. galibiyetimizi aldık.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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