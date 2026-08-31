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Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda Galibiyetiyle Yolumuza Namağlup Devam Ediyoruz: 110-73

Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda Galibiyetiyle Yolumuza Namağlup Devam Ediyoruz: 110-73

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.09.2026 - 00:30
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda karşılaştı. 

12 Dev Adam namağlup başladığı maçı aynı unvanla bitirdi. İlk periyottan farkı açmaya başlayan milliler maçı 110-73 kazanarak kayıpsız yoluna devam etti.

Bu galibiyetle kupa için ilk bileti alan takım da millilerimiz oldu.

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Elemelerde 8. galibiyetimizi aldık.

Elemelerde 8. galibiyetimizi aldık.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde namağlup serisini sürdürdü. 2. Tur J Grubu'nda İzlanda'ya konuk olan 12 Dev Adam, karşılaşmanın tüm çeyreklerinde üstünlüğünü koruyarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

İkinci turdaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup eden Türkiye, İzlanda karşısında aldığı galibiyetle elemelerde üst üste 8. zaferine ulaştı ve J Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, grupta ilk üç sırada yer alan takımların Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacağı formatta mücadele ediyor. Türkiye, bir sonraki maçında 26 Kasım'da deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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