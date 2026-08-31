Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda Galibiyetiyle Yolumuza Namağlup Devam Ediyoruz: 110-73

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda karşılaştı.

12 Dev Adam namağlup başladığı maçı aynı unvanla bitirdi. İlk periyottan farkı açmaya başlayan milliler maçı 110-73 kazanarak kayıpsız yoluna devam etti.

Bu galibiyetle kupa için ilk bileti alan takım da millilerimiz oldu.