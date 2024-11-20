Dubai'nin En Yüksek Binası Burj Khalifa'da Dışkılar Neden Kamyonlarla Taşınıyor?
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Dubai'nin En Yüksek Binası Burj Khalifa'da Dışkılar Neden Kamyonlarla Taşınıyor?
Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Dubai'nin simgesi haline gelirken, şehirdeki devasa kanalizasyon problemi de bir o kadar ilgi çekici hale geldi. Burj Khalifa'da konaklayan ya da ziyaret eden her bir kişi şehrin kanalizasyon altyapısının yetersizliği nedeniyle beklenmedik bir şekilde kamyonlarla taşınan atıkların bir parçası oluyordu. Peki modern Dubai'nin bu garip atık sorunu nasıl başladı? Cevap şehrin hızla büyüme hikayesinde gizli.
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Dubai denince akla ilk gelen şeyler lüks oteller, devasa alışveriş merkezleri, ışıl ışıl caddeler ve tabi ki dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’dır. Bu şehirde her şey mükemmel görünür; modern mimari, şık yaşam alanları, pahalı restoranlar…
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Ama lüksün hemen ardında Dubai’nin pek de konuşulmayan bir sorunu var: Kanalizasyon! Dubai’nin büyüklüğü ve zenginliğiyle övündüğü her şeyin gölgesinde ciddi bir atık taşıma problemi gizli.
Dubai’nin bu kadar büyümesinin ardında yatan en önemli etkenlerden biri şehir yönetiminin büyük projelere yaptığı dev yatırımlar. Burj Khalifa, Emirates Hava Yolları filosu ve o muazzam alışveriş merkezleri şehre büyük bir prestij kazandırmış olabilir ama kanalizasyon altyapısı ne yazık ki o kadar öne çıkmamış.
Burj Khalifa gibi devasa bir yapının inşaatı tamamlanırken aslında daha temel bir sorun göz ardı edilmişti: Yeterli bir kanalizasyon sistemi yoktu! Burj Khalifa her gün binlerce insanı ağırlıyor ve her birinin çeşitli ihtiyaçları tabii ki atıkları oluyor. Ama Burj Khalifa'nın yapımı sırasında şehrin büyümesine odaklanılmış ve kanalizasyon gibi temel ihtiyaçlar ikinci plana atılmıştı.
Burj Khalifa gibi prestij projelerine odaklanarak atıkların kamyonlarla taşınmasının daha kısa vadeli ve maliyet etkin olacağını düşünüldü. O yüzden çözüm olarak dev gökdelenin dışkılarını kamyonlarla taşımaya karar verdiler. Ortalama 35.000 kişiye ev sahipliği yapan Burj Khalifa'da her gün yaklaşık 7.000 kilogram dışkı çıkıyordu. Bu dışkılar kamyonlarla toplanıp şehir dışına taşınıyor ama bu da bir başka sorunu beraberinde getiriyordu: Kamyonlar taşıma alanlarına ulaşmak için saatlerce beklemek zorunda kalıyordu.
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Kamyonlar Burj Khalifa’dan çıkan atıkları almak için günlerce sıra bekliyordu. Evet doğru duydunuz: Kamyonlar saatlerce kuyruğa giriyordu. Bunu düşündüğünüzde Dubai’nin imajıyla ne kadar zıt bir durum ortaya çıkıyor değil mi?
Sadece Burj Khalifa değil şehirdeki pek çok bina da bu sorundan nasibini almıştı. Ama Dubai’de işler pek de kolay çözülmedi. Hükümet bu durumu yıllarca görmezden geldi. Sonunda 2017 yılına gelindiğinde artan problemler sonucu Dubai hükümeti sonunda bir adım attı.
Kanalizasyon altyapısını geliştirmek için 2017 yılında tam 30 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Dubai nihayet bu sorunu çözmeye karar verdi ve bu yatırımla sadece atıkların taşınması sorunu değil aynı zamanda su tasarrufu sağlanması da hedefleniyor.
Yeni sistemin milyonlarca metreküp sulama suyu üreten atık suyu azaltması bekleniyor. Proje ise bir aksilik çıkmazsa 2025 yılına kadar tamamlanacak gibi duruyor. Böylelikle de Dubai'nin en büyük sorunu olan kamyonlarla taşınan atıklar büyük oranda tarihe karışacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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