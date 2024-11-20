Dubai'nin En Yüksek Binası Burj Khalifa'da Dışkılar Neden Kamyonlarla Taşınıyor?

Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Dubai'nin simgesi haline gelirken, şehirdeki devasa kanalizasyon problemi de bir o kadar ilgi çekici hale geldi. Burj Khalifa'da konaklayan ya da ziyaret eden her bir kişi şehrin kanalizasyon altyapısının yetersizliği nedeniyle beklenmedik bir şekilde kamyonlarla taşınan atıkların bir parçası oluyordu. Peki modern Dubai'nin bu garip atık sorunu nasıl başladı? Cevap şehrin hızla büyüme hikayesinde gizli.

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