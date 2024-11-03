Dönemin Gölgelerinde Kaybolan Hayatlar: Fatih Onkar ile 'Kar Helvası' Üzerine

1980 yılına kadar olan son on yıllık dönemde tam bağımsızlık, emeğe saygı ve devrimcilik rüzgarları ülkemizde de esiyor, karşısında ise statükocu bir direnç buluyordu. Toplumda gelişen bu karşıt kutuplar taban buldukça ve geliştikçe çatışmalar çok sert hale geldi. Bununla yetinilmedi ve daha tam kabuk bağlamamış yaralar deşilmeye başlandı ve etnik ayrılıklar ve mezhep çatışmaları da körüklenerek toplumun büyük kesimi bu çatışma ortamına dahil edilmeye çalışıldı. Basiretsiz siyasi liderler de ateşe körükle gittiler ve en sıradan insanlar dahi kendilerini ateş çemberinin içinde buluverdiler. Örneğin; Kahramanmaraş olaylarında, Çorum olaylarında ya da kahvehane taramalarında, işyeri bombalamalarında, intikam ve misilleme kaygılarıyla işlenen cinayetlerde sıradan insanlar da hayatlarını kaybettiler. Birçok aydın insan katledildiler. Romanım da o dönemde geçtiği için bireysel hikâyeler dönemin olaylarından yakinen etkileniyor. Okul arkadaşlarımdan, yaşadığım mahalledeki esnaf büyüklerimden, ufkumu açan dostluklarımdan, yakın çevremden izler taşıyor karakterlerim ve dönemin akışından etkileniyorlar.

-Karakterler arasında aile bağları önemli bir yer tutuyor. Şahin'in annesiyle olan bağı ve babasının yokluğu, onun karakter gelişiminde büyük bir etki yaratıyor. Aile ilişkileri senin yazarlık sürecinde nasıl bir rol oynadı? Bu bağlamda kendi aile dinamiklerinin romana yansıdığını düşünüyor musun?

Romandaki karakterimin içine doğduğu ve yetiştiği aile ortamı benim aile ortamıma benzemiyor aslında. Elbette anne ve babamla sevgi, saygı ortamında yetiştim ama romanda anlatılandan farklıydı ailem. Ancak romandaki ana baba karakterlerimi oluştururken sevgili eşimin rahmetli ebeveynlerinden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Romandaki anne ve baba karakterleri onlardan izler taşıyor.

-Romanın sonu okuyucuyu düşündüren ve belki de yanıtlanmamış sorular bırakan bir noktada. Bu bilinçli bir tercih miydi? Hayatın da tıpkı romanın gibi, her zaman net bir sonuca ulaşmadığını mı düşünüyorsun?

Romanımın geçtiği dönemi yaşarken, o yıllarda içinde yaşayan bizler, halkın her yaş grubundaki bireyleri, birçok şeyin perde arkasını göremedik. Görmemiz de mümkün değildi zaten. Ancak yıllar sonra öyle şeyler açığa çıktı ki, bizler “Vay be!” diyerek bağladık kafamızdaki soruların cevaplarını. Resmi olarak “şu da şöyle olmuştur, filanca olaylar şu şekilde planlanmıştır” gibi bir açıklama yok elbette ama okuyan, sorgulayan, düşünen insanlar öğrendikleriyle zihinlerinde birçok şeyi canlandırıp o dönemle ve askeri darbeyle ilgili bir yargıya varabildiler. Fakat dediğim gibi yıllar sonra. Yine de yanıtı olmayan binlerce soru var zihinlerde. Romanı hazırlarken, o dönemdeki gerçek olaylarla ilgili birçok dergi, gazete taradım, o yıllarda çeşitli olayların görgü şahitleri ve/veya mağdurlarının onlarca videosunu izledim, dinledim. Romanımın sonu da bu açıdan yanıtlanmamış sorular bırakıyor diyebilirim, cevapları okuyucuya kalıyor.

-Romanda derin bir yalnızlık hissi var, özellikle Şahin’in büyük şehirdeki yabancılaşması. İstanbul’da geçen bu yalnızlık teması, senin büyük şehirdeki tecrübelerinle bağlantılı mı? Bu duyguyu yaratırken hangi kişisel ya da gözlemsel deneyimlerden yararlandın?

Evet, bu soruyla da hislerime tercüman oldunuz diyebilirim. ’76 da İstanbul’dayız, koskoca şehirde tanıdığım hiç kimse yok, arkadaşım yok, gergin ve sert bir ortamın içinde bulmuşum kendimi. Sabahları evden çıkıp iki vasıta değiştirerek okula gidiyordum. Okul tüm gün eğitim veriyordu, öğle tatillerinde evden getirdiğim azığımı alıp demiryolu işletmesindeki işçilerin futbol maçını izlemeye giderdim. Genelde yalnız başıma takılırdım. Lise yıllarımda daha olgunlaştığım için arkadaş edinmeye başlamıştım, o konuda da seçici davranıyordum. Bu yalnızlık ve yaşından erken olgunlaşma hissini buna bağlayabiliriz.