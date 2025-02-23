Tıbbiyeden Yeşilçam'a: Türk Sinemasının Efsanesi Cüneyt Arkın'ın Saklı Kalmış Hayat Hikayesini Anlatıyoruz

Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, 300’den fazla filmle Yeşilçam’a damgasını vurdu. Ancak onu sadece bir oyuncu olarak tanımak büyük haksızlık olur. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Arkın, aslında doktorluk yapıyordu. Anadolu’nun yokluk içinde büyüyen bir çocuğuyken, kader onu önce tıp fakültesine, sonra da sinema perdesine taşıdı. Peki bir doktor nasıl oldu da Türk sinemasının en büyük kahramanlarından biri haline geldi? İşte Cüneyt Arkın’ın hayatını değiştiren o büyük yolculuk…