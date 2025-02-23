Tıbbiyeden Yeşilçam'a: Türk Sinemasının Efsanesi Cüneyt Arkın'ın Saklı Kalmış Hayat Hikayesini Anlatıyoruz
Tıbbiyeden Yeşilçam'a: Türk Sinemasının Efsanesi Cüneyt Arkın'ın Saklı Kalmış Hayat Hikayesini Anlatıyoruz
Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, 300’den fazla filmle Yeşilçam’a damgasını vurdu. Ancak onu sadece bir oyuncu olarak tanımak büyük haksızlık olur. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Arkın, aslında doktorluk yapıyordu. Anadolu’nun yokluk içinde büyüyen bir çocuğuyken, kader onu önce tıp fakültesine, sonra da sinema perdesine taşıdı. Peki bir doktor nasıl oldu da Türk sinemasının en büyük kahramanlarından biri haline geldi? İşte Cüneyt Arkın’ın hayatını değiştiren o büyük yolculuk…
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Türk sineması denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir Cüneyt Arkın.
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Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 7 Eylül 1937’de Eskişehir’in Karaçay köyünde dünyaya geldi.
Ama o hep güçlüydü. Çalışkan bir öğrenciydi, Eskişehir Atatürk Lisesi’ni başarıyla tamamladı.
Ve sonra… Kader, onun için bambaşka bir plan yaptı.
Birkaç küçük rolün ardından Yeşilçam ona kollarını açtı.
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Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat…
Ekranda sert, güçlü ve yenilmezdi.
1968 yılında Betül Işıl ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki çocuğu dünyaya geldi.
Cüneyt Arkın, sinema dışında da hayata dair önemli sözler söyleyen bir adamdı.
28 Haziran 2022…
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Oğlu Murat Arkın, geçtiğimiz Kasım ayında babasının adını yaşatmak için yeni bir projeye imza atacaklarını açıkladı.
Bunun yanı sıra, büyük ustanın hayatının film olması için de teklifler geliyor.
Telif hakları konusunda ise oğlu Murat Arkın şu sözleriyle babasının ruhunu en iyi şekilde özetledi:
Cüneyt Arkın’ın hayatı, sadece sinema tarihinde değil, gerçek hayatta da ilham veren bir hikayeydi.
Sizce, doktorluk mesleğini bırakıp sinemaya adım atması doğru bir karar mıydı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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