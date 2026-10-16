Dökme Çayla Poşet Çay Arasındaki Tat Farkını Yaratan Şey Poşet Değilmiş
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Mutfak dolabındaki kavanozda duran dökme çayla kutudan çıkan poşet çay arasında yalnızca görüntü değil, bardağa yansıyan tat da değişiyor. Ancak bu farkın kaynağı çoğu kişinin tahmin ettiği yerde değil. Çay uzmanları, iki çay arasındaki asıl ayrımın daha fabrikada başladığını söylüyor. Bilimsel araştırmalar ise kafein konusunda şaşırtan bir tablo ortaya koyuyor.
Kaynak: Country & Town House
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Poşetteki küçük parçalar yerden süpürülmüş çay artığı değil
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Küçük parçalar çayı hızlı demliyor ama burukluğu da hızla artırıyor
Dökme çayın iri yaprakları demlikte yavaş yavaş açılıyor
Poşetin kendisi de demlenmeyi yüzde 29 yavaşlatıyor
Bardak poşetinden dökme çaydan daha fazla kafein çıktı
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Sıcak suda bazı poşetlerden mikroskobik parçacıklar ayrılıyor
Asıl hesap poşet sayısına değil gramaja bakılarak yapılıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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