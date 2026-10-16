Dökme Çayla Poşet Çay Arasındaki Tat Farkını Yaratan Şey Poşet Değilmiş

Poşet çayı yırtıp içine bakanların aklına genelde aynı soru gelir: Bu toz gibi parçalar gerçekten çay mı? Yaygın kanının aksine bunlar fabrikada yere dökülüp süpürülen artıklar değil. Kurutulan çay, titreşimli eleklerden geçirilerek yaprak boyuna göre sınıflara ayrılıyor. İri yapraklar bir tarafa, kırık parçalar ve ince tanecikler diğer tarafa gidiyor.

Poşetlerde çoğunlukla bu ince sınıflar kullanılıyor. Dünyadaki poşet çayın büyük kısmı, yaprakları dişli silindirler arasında ezip yırtan ve kıvıran özel bir yöntemle, doğrudan poşete girecek şekilde üretiliyor. İngiliz çay harmanlayıcıları da dökme ve poşet çayın aynı bahçeden toplanan yapraklardan geldiğini, farkın fabrikada kesilme ve işlenme biçiminden doğduğunu vurguluyor.