Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Gebeliğin ve doğumun her aşaması anne ve bebek için tehlikeli ve ölümcül olabilir."
2. "Doğum yaptıktan sonra hastaneden eve bezle giden tek kişinin bebek olmadığını öğrendim."
3. "Doğumda vajinanınızda derin bir yırtık oluşabilir. Sizi kimse bu konuda bilgilendirmez."
4. "Doğumdan sonra ilk dışkı, doğumdan daha acı verici. İdrar yapmak düşündüğümden daha çok yakıyor."
5. "Doğum sonrası depresyonu nedeniyle çocuğunuzdan nefret edebilirsiniz."
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6. "Doğum sonrası depresyonunuz, aylar boyunca zihninizin bulanık olmasına neden olabilir. Kızımın ilk 3 ayını hatırlamıyorum."
7. "Ömrünüzün geri kalanında, her hapşırmanızda bacaklarınızı çapraz yapmaya hazırlanın."
8. "Çoğu anne, bebeğiyle anında bir bağ kurmaz. Daha çok 'Ne yaptım ben?, Lütfen ağlamayı durdur!, Çok korkuyorum' gibi cümleler kurur."
9. "Kimse bana doğum sonrası ilk bir iki gün kanamanın bu kadar jelimsi olacağını söylemedi."
10. "Bazen plasenta çıkmaz ve onu elleriyle çıkarmak zorunda kalırlar."
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11. "Bebeği emzirirken ilk bir kaç günkü kramplar çok can acıtıyor."
12. "Kimse size pelvic bölgenizin eskisi gibi olmayacağını söylemiyor."
13. "Olgunlaşmamış dişlerle doğabilirler. Kızım doğmadan önce bu gerçek beni dehşete düşürmüştü."
14. "Doğum yaparken ıkındığınızda, dışkı veya idrar yapabilirsiniz. Bunu engelleyemezsiniz."
15. "Suyumun gelmesi için vajinama tığ benzeri bir şeyle müdahale ettiler. Benim için doğumun diğer kısımlarından daha fazla acı vericiydi."
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