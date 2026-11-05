Arda Turan'ı Siteye Sokmamış! Aslıhan Doğan Turan Evliliğin Sırrını Açıkladı: "Arada Kavga Olması Lazım"
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Arda Turan ile 2018'de dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan, A Para Eğlence'ye konuk olduğu programda sekiz yıllık evliliklerinin perde arkasını ilk ağızdan anlattı. Mutluluğun formülünü soranlara verdiği samimi yanıtlar, çiftin magazin gündemindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Ünlü ismin, inatlaştıkları bir dönemde Arda Turan'ı içeri sokmamak için yaptığı hamle ise duyanları hem şaşırttı hem gülümsetti.
Kaynak: A Para Eğlence
Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan, 2018'de evlenmiş ve iki oğullarıyla magazin gündeminden hiç düşmemişti.
Aslıhan Doğan Turan, evlilik öncesi bir inatlaşmada site güvenliğini arayıp Arda Turan'ı içeri aldırmamış.
Aslıhan Doğan Turan, evde kimin lafının geçtiği sorusuna Arda Turan'ın 6. his itirafıyla yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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