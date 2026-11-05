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Arda Turan'ı Siteye Sokmamış! Aslıhan Doğan Turan Evliliğin Sırrını Açıkladı: "Arada Kavga Olması Lazım"

Arda Turan'ı Siteye Sokmamış! Aslıhan Doğan Turan Evliliğin Sırrını Açıkladı: "Arada Kavga Olması Lazım"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 15:08
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Arda Turan ile 2018'de dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan, A Para Eğlence'ye konuk olduğu programda sekiz yıllık evliliklerinin perde arkasını ilk ağızdan anlattı. Mutluluğun formülünü soranlara verdiği samimi yanıtlar, çiftin magazin gündemindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Ünlü ismin, inatlaştıkları bir dönemde Arda Turan'ı içeri sokmamak için yaptığı hamle ise duyanları hem şaşırttı hem gülümsetti.

Kaynak: A Para Eğlence

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Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan, 2018'de evlenmiş ve iki oğullarıyla magazin gündeminden hiç düşmemişti.

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan, 2018'de evlenmiş ve iki oğullarıyla magazin gündeminden hiç düşmemişti.

1985 doğumlu Aslıhan Doğan Turan, iş insanı Sabri Doğan'ın kızı olarak İstanbul'da büyüdü ve adını en çok, Galatasaray, Atlético Madrid ve Barcelona formalarıyla tanınan Arda Turan'la yaşadığı aşkla duyurdu. Uzun süre objektiflerin takibinde kalan ilişki 2018'de nikâhla taçlandı, çiftin Hamza Arda ve Asil Aslan adını verdikleri iki oğlu da zamanla aileye katıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçen ve bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın yoğun temposuna rağmen aile, sosyal medyada paylaştığı sıcak karelerle takipçilerinin ilgisini hep canlı tuttu. Aslıhan Doğan Turan'ın evliliğe dair en çok merak edilen soruları yanıtladığı röportaj da bu yüzden magazin gündemine yeniden oturdu.

Aslıhan Doğan Turan, evlilik öncesi bir inatlaşmada site güvenliğini arayıp Arda Turan'ı içeri aldırmamış.

Aslıhan Doğan Turan, evlilik öncesi bir inatlaşmada site güvenliğini arayıp Arda Turan'ı içeri aldırmamış.

A Para Eğlence'deki sohbette ilişkilerindeki tutkunun kaynağını anlatan Aslıhan Doğan Turan, geçmişte yaşadıkları ayrılıkların ikisini birbirine daha da yaklaştırdığını söyledi ve 'Biz ayrı kaldığımız zaman birbirimizin kıymetini daha çok anlıyorduk. Bence güzel bu kimya, tutku her şeyi güzel şey yapıyor yani dengeliyor bence' dedi.

Fazla sakin geçen ilişkilere pek inanmadığını saklamayan ünlü isim, aradaki ufak tartışmaların ve inatlaşmaların evliliği beslediğini savunurken o günlerden tatlı sert bir anıyı da paylaştı: 'Böyle inatlaşmalar oluyor, ben kapıyı açmıyordum. Site güvenliğini arayıp 'Arda giremez' demiştim. Böyle olmasa belki evliliğe gitmezdi. O kadar sakinlik iyi değildir, arada kavganın olması lazım.'

Aslıhan Doğan Turan, evde kimin lafının geçtiği sorusuna Arda Turan'ın 6. his itirafıyla yanıt verdi.

Aslıhan Doğan Turan, evde kimin lafının geçtiği sorusuna Arda Turan'ın 6. his itirafıyla yanıt verdi.

Tartışmaların ilişkiyi canlı tuttuğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan'a göre evliliklerini asıl güçlendiren, çocukların aileye katılması oldu ve ünlü isim bu dönemi 'Biz anne ve baba olarak evliliğimizi çocuklarla beraber çok daha güzel bir noktaya taşıdık... Çok şükür huzurlu bir evim var, mutlu bir evim var' sözleriyle anlattı.

Evde kimin lafının geçtiği sorusunu da geçiştirmeyen Turan, 'Biz o konularda birbirimizi dengeliyoruz. Bazı noktada onun lafı geçiyor, bazı noktada tabii ki benim lafım geçiyor. Herkes herkesin alanına saygılı. Ben her şeyi ona danışıyorum, kafama göre iş yapmıyorum' diyerek dengeyi karşılıklı saygıyla kurduklarını vurguladı.

Arda Turan'ın da bir işi sonuçlandırmadan önce mutlaka kendi fikrini aldığını anlatan ünlü isim, eşinin sezgilerine duyduğu güveni 'Benim 'Hayır' dediğim bir şeye 'Evet' demez. Hislerime çok güveniyor benim, 6. hissimin çok kuvvetli olduğunu artık o da hemfikir. 'Sen ne dersen çıkıyor' falan diyor' sözleriyle anlattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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