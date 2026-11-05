Arda Turan'ı Siteye Sokmamış! Aslıhan Doğan Turan Evliliğin Sırrını Açıkladı: "Arada Kavga Olması Lazım"

Tartışmaların ilişkiyi canlı tuttuğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan'a göre evliliklerini asıl güçlendiren, çocukların aileye katılması oldu ve ünlü isim bu dönemi 'Biz anne ve baba olarak evliliğimizi çocuklarla beraber çok daha güzel bir noktaya taşıdık... Çok şükür huzurlu bir evim var, mutlu bir evim var' sözleriyle anlattı.

Evde kimin lafının geçtiği sorusunu da geçiştirmeyen Turan, 'Biz o konularda birbirimizi dengeliyoruz. Bazı noktada onun lafı geçiyor, bazı noktada tabii ki benim lafım geçiyor. Herkes herkesin alanına saygılı. Ben her şeyi ona danışıyorum, kafama göre iş yapmıyorum' diyerek dengeyi karşılıklı saygıyla kurduklarını vurguladı.

Arda Turan'ın da bir işi sonuçlandırmadan önce mutlaka kendi fikrini aldığını anlatan ünlü isim, eşinin sezgilerine duyduğu güveni 'Benim 'Hayır' dediğim bir şeye 'Evet' demez. Hislerime çok güveniyor benim, 6. hissimin çok kuvvetli olduğunu artık o da hemfikir. 'Sen ne dersen çıkıyor' falan diyor' sözleriyle anlattı.