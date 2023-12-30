Diyarbakır Havaalanında Panik Anlar: Özel Jet Pistten Çıktı
Diyarbakır Havaalanında Panik Anlar: Özel Jet Pistten Çıktı
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
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Uçağın pistten çıktığı alana ekipler sevk edilirken olayda zarar gören kimse olup olmadığına yönelik bir açıklama ise henüz gelmedi.
TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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