Dinlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Hiç Anlayamayacağın 10 Enfes Şarkı
Dinlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Hiç Anlayamayacağın 10 Enfes Şarkı
Şarkıların bizi dış dünya ile bağımızı koparıp kısa süre de olsa kendi dünyamızda mutlu olabilmemizi sağladığı gerçeğini unutmadık! Bu yüzden dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağın enfes şarkılar listeledik!
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1. Dua Lipa - Houdini
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2. Mahmut Orhan & Sena Sener - Feel
3. Colouring - Lune
4. LEISURE - Above Me
5. Croquet Club - Fugue In Twilight
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