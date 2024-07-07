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Dinlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Hiç Anlayamayacağın 10 Enfes Şarkı

etiket Dinlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Hiç Anlayamayacağın 10 Enfes Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 17:01

Şarkıların bizi dış dünya ile bağımızı koparıp kısa süre de olsa kendi dünyamızda mutlu olabilmemizi sağladığı gerçeğini unutmadık! Bu yüzden dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağın enfes şarkılar listeledik!

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1. Dua Lipa - Houdini

2. Mahmut Orhan & Sena Sener - Feel

3. Colouring - Lune

4. LEISURE - Above Me

5. Croquet Club - Fugue In Twilight

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6. Kofi - Wilted Roses

7. Judeline - mangata

8. Parra for Cuva - Vogel

9. SG Lewis - No Less

10. Siberian - touch of heart

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