Dinlerken Kulağınızı Okşayan 10 The Lumineers Şarkısı

Lumineers, Denver, Colorado merkezli bir Amerikan alternatif folk grubudur. Wesley Schultz (vokal, gitar) ve Jeremiah Fraites (davul, perküsyon, piyano) tarafından 2005 yılında Ramsey, New Jersey'de kuruldular. Hit şarkıları ve enerjik canlı performansları ile tanınır. Lumineers, Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi turne gruplarından biridir ve uluslararası alanda da popülerdir. Bugün de listemize The Lumineers'ı konuk ettik!