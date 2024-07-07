Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinlerken Kulağınızı Okşayan 10 The Lumineers Şarkısı

etiket Dinlerken Kulağınızı Okşayan 10 The Lumineers Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 15:02

Lumineers, Denver, Colorado merkezli bir Amerikan alternatif folk grubudur. Wesley Schultz (vokal, gitar) ve Jeremiah Fraites (davul, perküsyon, piyano) tarafından 2005 yılında Ramsey, New Jersey'de kuruldular. Hit şarkıları ve enerjik canlı performansları ile tanınır. Lumineers, Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi turne gruplarından biridir ve uluslararası alanda da popülerdir. Bugün de listemize The Lumineers'ı konuk ettik!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ho Hey

2. Ophelia

3. Cleopatra

4. Angela

5. BRIGHTSIDE

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Gloria

7. Stubborn Love

8. WHERE WE ARE

9. It Wasn't Easy To Be Happy For You

10. Sleep On The Floor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın