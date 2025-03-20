Dilek Kaya İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Eşi Dilek İmamoğlu Aslen Nereli, Mesleği Ne?

Dilek Kaya İmamoğlu, 18 Kasım 1974 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak tanıdığımız Dilek Hanım, 10 çocuklu bir ailenin en küçük kızıdır.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun Eğitim Hayatı

Dilek İmamoğlu, eğitim hayatına memleketi Trabzon'da başladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Kamu Maliyesi üzerine de eğitim alan İmamoğlu, yüksek lisans eğitimi için ise Kadir Has Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanını tercih etti.

Yüksek lisans çalışmalarında 'Cam Tavan Sendromu' üzerine yoğunlaşan İmamoğlu, doktora sürecinde ise İstanbul Arel Üniversitesi'nde 'Y kuşağının liderlik beklentileri, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının bütünleşik kalkınmaya etkisi' üzerine incelemeler yaptı ve 2022 yılında doktorasını tamamladı.