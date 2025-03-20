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Dilek Kaya İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Eşi Dilek İmamoğlu Aslen Nereli, Mesleği Ne?

Dilek Kaya İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Eşi Dilek İmamoğlu Aslen Nereli, Mesleği Ne?

Ekrem İmamoğlu İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 21:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak tanıdığımız Dilek Kaya İmamoğlu, son dönemlerde gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasıyla gözler eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na çevrildi. Dilek İmamoğlu'nun kim olduğu, eğitim hayatı ve ailesi de araştırılmaya başlandı. Peki, Dilek Kaya İmamoğlu kimdir? Dilek Kaya İmamoğlu'nun mesleği nedir? 

İşte, detaylar...

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Dilek İmamoğlu Kimdir? Aslen Nereli?

Dilek İmamoğlu Kimdir? Aslen Nereli?

Dilek Kaya İmamoğlu, 18 Kasım 1974 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak tanıdığımız Dilek Hanım, 10 çocuklu bir ailenin en küçük kızıdır. 

Dilek Kaya İmamoğlu'nun Eğitim Hayatı

Dilek İmamoğlu, eğitim hayatına memleketi Trabzon'da başladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Kamu Maliyesi üzerine de eğitim alan İmamoğlu, yüksek lisans eğitimi için ise Kadir Has Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanını tercih etti. 

Yüksek lisans çalışmalarında 'Cam Tavan Sendromu' üzerine yoğunlaşan İmamoğlu, doktora sürecinde ise İstanbul Arel Üniversitesi'nde 'Y kuşağının liderlik beklentileri, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının bütünleşik kalkınmaya etkisi' üzerine incelemeler yaptı ve 2022 yılında doktorasını tamamladı.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun Çalışmaları ve Kitabı

Dilek Kaya İmamoğlu'nun Çalışmaları ve Kitabı

Dilek İmamoğlu, Hümanist Kitap Yayıncılık tarafından yayıma hazırlanan 'Cam Işığı Kes(e)mez' adlı kitabı yazdı. Sunuş yazısı Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü tarafından kaleme alınan kitap, İmamoğlu'nun yüksek tezi olan 'Cam tavan sendromu' ve kadınları ikinci plana atmaya, eğitimden, sosyal hayattan, iş dünyasından, hatta bilimden ve sanattan uzak tutulmasına yönelik süreçleri ele alıyor. 

Kitabın telif gelirleri ise 'Büyüt Hayallerini' projesi kapsamında 3 bin üniversiteli kız öğrencinin burs fonuna aktarılıyor.

Öte yandan Dilek İmamoğlu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ile birlikte 2014 yılında 'engellilerin yaşadıkları zorlukları hissetmek ve farkındalık yaratmak için' yaptığı çalışmayla dikkatleri üzerine çekti. İstanbul'da tekerlekli sandalye ile bir gün geçiren İmamoğlu, yürüttüğü bu farkındalık süreci sonunda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Şükrü Sürmen Ödülü ödülüne layık görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu ve Ailesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu ve Ailesi

Dilek Kaya İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu, 1994 yılında aile ortamında tanıştılar. İkili 18 Kasım 1995 yılında dünyaevine girdiler. 

Çiftin ilk çocukları Mehmet Selim 1997 yılında dünyaya geldi. Daha sonra 2005 yılında ikinci oğulları Semih ve 2011 yılında kızları Beren doğdu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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