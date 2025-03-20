Dilek Kaya İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Eşi Dilek İmamoğlu Aslen Nereli, Mesleği Ne?
Dilek Kaya İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Eşi Dilek İmamoğlu Aslen Nereli, Mesleği Ne?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak tanıdığımız Dilek Kaya İmamoğlu, son dönemlerde gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasıyla gözler eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na çevrildi. Dilek İmamoğlu'nun kim olduğu, eğitim hayatı ve ailesi de araştırılmaya başlandı. Peki, Dilek Kaya İmamoğlu kimdir? Dilek Kaya İmamoğlu'nun mesleği nedir?
İşte, detaylar...
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Dilek İmamoğlu Kimdir? Aslen Nereli?
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Dilek Kaya İmamoğlu'nun Çalışmaları ve Kitabı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu ve Ailesi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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