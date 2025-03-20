Ekrem İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
Ekrem İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2009 yılında siyaset hayatına atıldı. Önce Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu, 2019 ve 2024 seçimlerinde ise İBB Başkanı olarak seçildi. Geçtiğimiz günlerde diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta ise gözaltına alındı. Türkiye'nin gündemine oturan gözaltı sürecinde ise İmamoğlu'nun kim olduğu, ailesini ve eğitim hayatını araştırmaya başlandı. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ekrem İmamoğlu nerede okudu?
Gelin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatını hep birlikte mercek altına alalım...
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Ekrem İmamoğlu Kimdir? Ekrem İmamoğlu Nerelidir?
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Ekrem İmamoğlu'nun Kariyer Hayatı
Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Kariyeri
Ekrem İmamoğlu Ne Zaman İBB Başkanı Oldu?
Son 35 yılda İBB Başkanlığı seçimlerinde elde edilen en yüksek oy oranı Ekrem İmamoğlu'nun oldu.
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Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Yüzde Kaç Oy Alarak İBB Başkanı Oldu?
Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı?
Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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