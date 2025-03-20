Ekrem İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

2014 ila 2019 yıllarında Beylikdüzü'nde birçok projeyi hayata geçiren ve ilçeyi büyük ölçüde değiştiren İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yüzde 48.82'lik oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak seçildi. Ancak belediye başkanlığının 18. gününde YSK, İBB Başkanlığı seçimlerini ve verdiği mazbatayı iptal etti.

2019 Yılında Mazbatası İptal Edildiğinde Ne Oldu?

YSK'nın yapılan seçimin iptaline ve yeniden 23 Haziran'da gerçekleşmesine karar vermesinin ardından İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yaptığı ünlü konuşmasıyla yeni seçim kampanyasını başlattı.

Mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, 'Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz! ' sözleriyle yeniden seçim kampanyasını başlattı.