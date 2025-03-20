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Ekrem İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Ekrem İmamoğlu Kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Ekrem İmamoğlu İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 18:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2009 yılında siyaset hayatına atıldı. Önce Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu, 2019 ve 2024 seçimlerinde ise İBB Başkanı olarak seçildi. Geçtiğimiz günlerde diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta ise gözaltına alındı. Türkiye'nin gündemine oturan gözaltı sürecinde ise İmamoğlu'nun kim olduğu, ailesini ve eğitim hayatını araştırmaya başlandı. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ekrem İmamoğlu nerede okudu? 

Gelin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatını hep birlikte mercek altına alalım...

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Ekrem İmamoğlu Kimdir? Ekrem İmamoğlu Nerelidir?

Ekrem İmamoğlu Kimdir? Ekrem İmamoğlu Nerelidir?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. İmamoğlu eğitim hayatına memleketi Trabzon'da başladı ve Trabzon Lisesi'nde okudu. 

Futbola ilgisi okul yıllarında başlayan İmamoğlu, çeşitli spor kulüplerinin yönetiminde yer aldı. Okul hayatında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, sırasıyla Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve son olarak da Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun Kariyer Hayatı

Ekrem İmamoğlu'nun Kariyer Hayatı

Yüksek lisans yaptığı sırada (1992) aile şirketinde de çalışmaya başlayan Ekrem İmamoğlu, grup şirketlerinin yönetimini üstlenerek kentsel ve konut planlama projelerini yürüttü. Bu alanda çalışmalarını devam ettirirken siyasi kaynaklı sorunları gören İmamoğlu problemlerin çözümü amacıyla siyasete atılmaya karar verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Kariyeri

Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Kariyeri

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyeri ilk olarak 2009 yılında Beylikdüzü CHP İlçe Teşkilatı üye olmasıyla başladı.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan İmamoğlu, CHP Beylikdüzü ilçesinin üyesi oldu. CHP'ye üye olduğu yıl yapılan yerel seçimle birlikte Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı olarak seçildi.

Ekrem İmamoğlu Ne Zaman Beylikdüzü Belediye Başkanı Oldu?

Siyasi kariyerine başladığı yıl ilçe başkanı olan İmamoğlu, yaptığı çalışmalarının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçildi.

İlçe örgütünü beş yıl içerisinde büyüterek aktif hale getiren Ekrem İmamoğlu, 2013 yılında gerçekleştirilen ön seçimle birlikte CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak gösterilmiş ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Ekrem İmamoğlu Ne Zaman İBB Başkanı Oldu?

Ekrem İmamoğlu Ne Zaman İBB Başkanı Oldu?

2014 ila 2019 yıllarında Beylikdüzü'nde birçok projeyi hayata geçiren ve ilçeyi büyük ölçüde değiştiren İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yüzde 48.82'lik oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak seçildi. Ancak belediye başkanlığının 18. gününde YSK, İBB Başkanlığı seçimlerini ve verdiği mazbatayı iptal etti.

2019 Yılında Mazbatası İptal Edildiğinde Ne Oldu?

YSK'nın yapılan seçimin iptaline ve yeniden 23 Haziran'da gerçekleşmesine karar vermesinin ardından İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yaptığı ünlü konuşmasıyla yeni seçim kampanyasını başlattı.

Mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, 'Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz! ' sözleriyle yeniden seçim kampanyasını başlattı.

Son 35 yılda İBB Başkanlığı seçimlerinde elde edilen en yüksek oy oranı Ekrem İmamoğlu'nun oldu.

Son 35 yılda İBB Başkanlığı seçimlerinde elde edilen en yüksek oy oranı Ekrem İmamoğlu'nun oldu.

Ekrem İmamoğlu, başlattığı seçim kampanyası ile 23 Haziran'da gerçekleştirlen ikinci seçimde önceki seçimden daha büyük bir başarı elde etti. İmamoğlu, yüzde 54,2'lik bir oy oranıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

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Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Yüzde Kaç Oy Alarak İBB Başkanı Oldu?

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Yüzde Kaç Oy Alarak İBB Başkanı Oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oy birliği ile belirlendi. Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimleri CHP İstanbul Belediye Başkan adayı oldu. 

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimde yüzde 51,13 oy alarak Ekrem İmamoğlu, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 

5 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçiminde ise 515 oy alan Ekrem İmamoğlu, 6. başkan seçilidi.

Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı?

Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi ve daha sonra 19 Mart sabahı yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Kimdir?

1988 yılından beri İstanbul'da yaşayan Ekrem İmamoğlu, 1994 yılında Dilek Kaya ile tanıştı ve 1995 yılında Dilek Kaya ile nikah masasına oturdu.

Ekrem İmamoğlu'nun Ailesi

1995 yılında dünyaevine giren Dilek ve Ekrem İmamoğlu çiftinin evliliklerinden Mehmet Selim (1997), Semih (2005) ve Beren (2011) adlarında üç çocukları oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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