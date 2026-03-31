Mustafa Bozbey Kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Neden Gözaltına Alındı?

1999 seçimlerinde Demokratik Sol Parti adayı olarak seçime katılan Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin üçüncü belediye başkanı oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediye Başkanı aday olan Bozbey, bu kez bir de ilke imza attı ve Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek başkanı oldu. Mustafa Bozbey, 2009 ve 2014 seçimlerinde de belediye başkanı seçilerek bu unvanı korudu.

2019 yerel seçimlerinde CHP Bursa Belediye Başkanı adayı oldu. Bu kez geçerli oyların yüzde 47,03'ünü alan Bozbey, ikinci sırada kaldı.