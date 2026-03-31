Mustafa Bozbey Kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 08:29

CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Bozbey, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen seçimlerde Bursa'dan aday olmuş ve seçimleri kazanmıştı. Gözaltına alınmasının ardından ise 'Mustafa Bozbey kimdir?' sorusu araştırılmaya başlandı.

İşte, Mustafa Bozbey'in hayatı ve siyasi kariyeri...

Mustafa Bozbey Kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Kimdir?

Mustafa Bozbey, 1962 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Özlüce ilkokulunda başlayan Bozbey, ortaokul ve lise eğitimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. 

1984 yılında Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede İnşaat Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. 

Mustafa Bozbey, Seden Bozbey ile evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa Bozbey'in Kariyer Yaşamı

Kariyer hayatına 1985 yılında inşaat mühendisi olarak başlayan Mustafa Bozbey, 1999 yılında siyasete atıldı. 

18 Nisan 1999 tarihinde gerçekleşen seçimlerde, Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, 1989 yılında kurduğu Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki görevini ve yetkilerini devretti.

Mustafa Bozbey'in Siyasi Kariyeri

1999 seçimlerinde Demokratik Sol Parti adayı olarak seçime katılan Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin üçüncü belediye başkanı oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediye Başkanı aday olan Bozbey, bu kez bir de ilke imza attı ve Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek başkanı oldu. Mustafa Bozbey, 2009 ve 2014 seçimlerinde de belediye başkanı seçilerek bu unvanı korudu. 

2019 yerel seçimlerinde CHP Bursa Belediye Başkanı adayı oldu. Bu kez geçerli oyların yüzde 47,03'ünü alan Bozbey, ikinci sırada kaldı.

2024 yerel seçimleri CHP Bursa Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey oldu.

Mustafa Bozbey, 20 yıllık Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinin ardından siyasi yolculuğuna 2019 seçimlerinde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak devam etmişti. İkinci kez aday oldu! 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından 2024 yerel seçimlerinde Mustafa Bozbey, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçildi. Bozbey, seçimleri kazanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Mustafa Bozbey Neden Gözaltına Alındı?

Mustafa Bozbey, 31 Mart Salı günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının 50’den fazla olduğu açıklandı.

Bozbey'in konutunda ve belediye binasında arama yapıldı. Henüz konuya dair başka bir açıklama gelmedi.

