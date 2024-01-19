Dilber Dansı Kursundan Esra Erol'daki Garip Aileye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Dilber Dansı Kursundan Esra Erol'daki Garip Aileye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Ocak Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'da haftalardır süren mücadelenin ardından bir eleme daha gerçekleşti. İlk elemede adaya Doğukan'ın veda etmesinin ardından, bu kez hangi yarışmacı elendi?
Survivor All Star'da ikinci eleme gerçekleşti. Yarışmanın en eğlenceli karakterlerinden biri olan Seda Aktuğlu'nun elenmesinin ardından sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bakalım izleyici bu elemeyi nasıl bulmuş?
Survivor All Star'da Mavi Takım'da yarışam Sahra'nın dudaklarının parlaklığı dikkatlerden kaçmadı. Seyirciler, bu parlaklığı nasıl yaptığını merak ederken bir yandan da 'Yanlarında kozmetik ürün var mı?" sorusunu akıllara getirdi.
İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi çok konuşulmuştu.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, son paylaşımıyla gündem oldu. Sporunu ihmal etmeyen ünlü isim, formunu koruduğunu takipçileriyle paylaşınca olanlar oldu. Can yakan paylaşıma kısa sürede yorum yağdı...
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atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine şoke eden bir konu işlendi. Gelin ve kaynananın fare zehriyle cinayet teşebbüsünde bulunmaları izleyicilere küçük dilini yuttururken, ortaya atılan şiddet iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.
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