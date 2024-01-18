İkinci Eleme Gerçekleşti: Survivor All Star'da Kim Elendi?
İkinci Eleme Gerçekleşti: Survivor All Star'da Kim Elendi?
Survivor All Star'da haftalardır süren mücadelenin ardından bir eleme daha gerçekleşti. İlk elemede adaya Doğukan'ın veda etmesinin ardından, bu kez hangi yarışmacı elendi?
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Survivor All Star'da biliyorsunuz bu sezon performansa dayalı bir eleme sistemi var. Bu sistemin ilk kurbanı olan Doğukan, yarışmadan elenen ilk kişi olmuştu.
Yeni haftanın ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Kardeniz oldu.
Oynanan dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ikinci eleme adayı ise Mavi takımdan Seda Aktuğlu oldu.
3. eleme adayı yeniden Kırmızı takımdan geldi ve Berna performansıyla haftanın eleme adaylarından biri oldu.
Dördüncü dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kaybetmesiyle, performansı en düşük yarışmacı olan Sahra haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
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Adayların belirlenmesinin ardından düellolara geçildi. Berna ve Seda arasında oynanan düellonun galibi Berna oldu ve elenmekten kurtuldu.
Kardeniz ve Sahra arasındaki düelloyu ise Sahra kazandı ve elenmekten kurtuldu.
Yarışmaya ikinci hafta veda eden isim Seda oldu!
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