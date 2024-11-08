Dikey Süpürge Nasıl Kullanılır?

Philips Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge, başlık konusunda epey bir zengin demiştik. Çünkü hem ıslak hem de kuru yüzeyleri tek başlık ile kolaylıkla temizleyebilir. Ayrıca başlıkları sık sık yıkamanıza gerek kalmıyor, çünkü Philips Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge başlığındaki fırçalar, kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Böylelikle hem başlıklar hem de temizlediğiniz zeminler pırıl pırıl kalıyor!