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Dikey Süpürge Nasıl Kullanılır?

etiket Dikey Süpürge Nasıl Kullanılır?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 12:46

Dikey süpürgeler, kolay kullanımları ve pratik yapılarıyla temizlik işlerini hızlandırıyor. Ancak bu cihazlardan tam verim alabilmek için doğru kullanım ve düzenli bakım şart. Evinizde maksimum hijyen sağlamak ve süpürgenizi uzun ömürlü kullanmak için bilmeniz gereken temel adımları bu rehberde derledik.

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Dikey süpürgenizin montajından başlayın.

Dikey süpürgenizin montajından başlayın.

İlk kullanımdan önce süpürgenizin parçalarını doğru şekilde monte ettiğinizden emin olun. Kullanım kılavuzundaki adımları takip ederek sap, toz haznesi ve başlıkları kolayca birleştirebilirsiniz.

İhtiyacınıza uygun başlık seçimi yapın.

İhtiyacınıza uygun başlık seçimi yapın.

Farklı yüzeylerde maksimum performans almak için uygun süpürge başlığını seçin. Halı, parke ya da seramik gibi farklı yüzeylere özel başlıklar sayesinde derinlemesine temizlik sağlarsınız. Neyse ki Philips Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge, başlık konusunda epey bir zengin!

Islak ve kuru yüzeyler için başlık seçimi yapmak zorunda değilsiniz. Neden mi?

Islak ve kuru yüzeyler için başlık seçimi yapmak zorunda değilsiniz. Neden mi?

Philips Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge, başlık konusunda epey bir zengin demiştik. Çünkü hem ıslak hem de kuru yüzeyleri tek başlık ile kolaylıkla temizleyebilir. Ayrıca başlıkları sık sık yıkamanıza gerek kalmıyor, çünkü Philips Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge başlığındaki fırçalar, kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Böylelikle hem başlıklar hem de temizlediğiniz zeminler pırıl pırıl kalıyor!

Kullanımdan önce ve sonra toz haznesini mutlaka kontrol edin.

Kullanımdan önce ve sonra toz haznesini mutlaka kontrol edin.

Süpürgeye başlamadan önce toz haznesinin doluluğunu kontrol edin. Hazne doluysa, emiş gücü düşebilir. Hazne dolduğunda boşaltarak süpürgenizin performansını artırabilirsiniz.

Dikey süpürgenizin emiş gücüne göre uygun yüzeylerde temizlik yapmaya özen gösterin.

Dikey süpürgenizin emiş gücüne göre uygun yüzeylerde temizlik yapmaya özen gösterin.

Dikey süpürgenizin emiş gücünü yüzeye uygun olarak ayarlayın. Özellikle hassas yüzeylerde düşük, halı gibi derin temizleme gereken alanlarda yüksek güç kullanmak ideal sonuç verir.

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Dikey süpürgenizi kullanırken yanlış bir pozisyon, sağlığınıza etki edebilir. Ama Philips Aqua Plus 8000 ile sağlığınız da etkilenmiyor!

Dikey süpürgenizi kullanırken yanlış bir pozisyon, sağlığınıza etki edebilir. Ama Philips Aqua Plus 8000 ile sağlığınız da etkilenmiyor!

Philips Aqua Plus 8000 serisi, pek çok farklı açılarda temizlik yapmanıza olanak tanıyor. Esnek yapısı ile kolay manevra yapabilirsiniz. Böylelikle mobilya altı gibi ulaşması zor yerlerin bile temizliğini kolaylıkla halledebilirsiniz.

Süpürgenizin pil durumunu da sık sık kontrol edin ki temizliğiniz yarıda kalmasın.

Süpürgenizin pil durumunu da sık sık kontrol edin ki temizliğiniz yarıda kalmasın.

Temizliğinizin yarısında diley süpürgenizin şarjının bittiğini düşünün... Biraz can sıkabilen bir durum olur. Ama Philips Aqua Plus 8000 serisi, tek şarj ile 125 mt2'nin üzerinde bir alanı kolaylıkla temizlemenizi sağlıyor. Buna da turbo temizlik diyebilir miyiz?

Bizce deriz!

Temizlik sonrası toz haznesi ve başlıkları temizlemeye özen gösterin.

Temizlik sonrası toz haznesi ve başlıkları temizlemeye özen gösterin.

Philips Aqua Plus 8000 serisindeki fırça başlıklarının kendi kendini temizlediğini söylemiştik ama her temizlik öncesi ve sonrası bu başlıkları nazikçe temizlemeniz, süpürgenizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Kullanım sonrasında toz haznesini boşaltarak ve filtrenizi kontrol ederek süpürgenizi bir sonraki kullanıma hazır hale getirin. Filtrelerin düzenli temizliği, süpürgenizin performansını artırır ve uzun ömür sağlar.

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