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Devrim Kabacaoğlu Kimdir? Bahar Dizisinin Uğur'u Devrim Kabacaoğlu Veda mı Ediyor?

Devrim Kabacaoğlu Kimdir? Bahar Dizisinin Uğur'u Devrim Kabacaoğlu Veda mı Ediyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 14:23

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar ile birlikte adından söz ettiren genç ve yetenekli oyuncu Devrim Kabacaoğlu, ayrılık söylentileriyle gündeme geldi. İki sezondur dizinin sevilen karakterlerinden asistan doktor Uğur Aydın'a hayat veren Kabacaoğlu hakkında ortaya atılan iddalar, ünlü oyuncunun hayatının yakın markaja alınmasına neden oldu. Peki Devrim Kabacaoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Devrim Kabacaoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler nelerdir? 

İşte, detaylar...

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Devrim Kabacaoğlu Kimdir?

Devrim Kabacaoğlu Kimdir?

Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Kabacaoğlu, 2021 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 

Hayallerinin peşinden koşmak için güzel sanatlar fakültesinde okuyan Kabacaoğlu, mezuniyetinden kısa bir süre sonra ise ekrandaki yerini aldı.

Yakışıklı oyuncu Devrim Kabacaoğlu'nun boyunun ne kadar uzun olduğu ve burcu da merak ediliyor. Kabacaoğlu'nun 1.80 boyunda ve 75 kilo olduğu biliniyor. 8 Mayıs'ta doğan oyuncunun burcu ise Boğa!

Devrim Kabacaoğlu'nun Rol Aldığı Diziler

Devrim Kabacaoğlu'nun Rol Aldığı Diziler

İlk kez 2022 yılında beyaz perdede karşımıza çıkan Devrim Kabacaoğlu, daha sonra dijital projelerde de yer aldı. Ancak Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

  • Buğday Tanesi - 2022 

  • Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? - 2023 

  • Hayatla Barış - 2024 

  • Bahar - Uğur - (2024-2025)

Uğur (Devrim Kabacaoğlu) Bahar Dizisinden Ayrılıyor mu?

Uğur (Devrim Kabacaoğlu) Bahar Dizisinden Ayrılıyor mu?

Bahar'da Asistan Doktor Uğur Aydın karakteri ile milyonların gönlüne taht kuran yakışıklı oyuncu Devrim Kabacaoğlu, diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 11 Mart 2025 tarihinde yayınlanacak olan 38. bölümde Uğur'un diziye veda etmesi bekleniyor. Ancak henüz hikayenin nasıl ilerleyeceği bilinmiyor. 

Dizinin sevilen asistan doktorları Doruk, Seren ve Aziz Uras'ın Uğur olmadan neler yaşayacağı da sevilen karaktere nasıl veda edileceği de merak ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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