Devrim Kabacaoğlu Kimdir? Bahar Dizisinin Uğur'u Devrim Kabacaoğlu Veda mı Ediyor?

Bahar'da Asistan Doktor Uğur Aydın karakteri ile milyonların gönlüne taht kuran yakışıklı oyuncu Devrim Kabacaoğlu, diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 11 Mart 2025 tarihinde yayınlanacak olan 38. bölümde Uğur'un diziye veda etmesi bekleniyor. Ancak henüz hikayenin nasıl ilerleyeceği bilinmiyor.

Dizinin sevilen asistan doktorları Doruk, Seren ve Aziz Uras'ın Uğur olmadan neler yaşayacağı da sevilen karaktere nasıl veda edileceği de merak ediliyor.