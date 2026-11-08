Devlet Üniversitesi 193 Milyon Dolara Deniz Manzaralı Otel Satın Alınca Ortalık Karıştı
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Kaliforniya Üniversitesi, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Ritz-Carlton Half Moon Bay otelini 193 milyon dolara satın aldı. Alım, üniversitede bir yıl okumanın ortalama maliyetinin Kaliforniyalı öğrenciler için yaklaşık 49 bin dolara, eyalet dışından gelenler için 90 bin dolara ulaştığı bir dönemde yapılınca tepki çekti.
İşte detaylar...
Otel, üniversitenin yatırım ofisi UC Investments tarafından satın alındı.
2001'de açılan tesiste 261 oda, bir spa ve iki golf sahası bulunuyor.
Otel 2019'da halkın sahile erişimini engellediği için ceza almıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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