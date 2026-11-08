article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Devlet Üniversitesi 193 Milyon Dolara Deniz Manzaralı Otel Satın Alınca Ortalık Karıştı

Devlet Üniversitesi 193 Milyon Dolara Deniz Manzaralı Otel Satın Alınca Ortalık Karıştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 14:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kaliforniya Üniversitesi, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Ritz-Carlton Half Moon Bay otelini 193 milyon dolara satın aldı. Alım, üniversitede bir yıl okumanın ortalama maliyetinin Kaliforniyalı öğrenciler için yaklaşık 49 bin dolara, eyalet dışından gelenler için 90 bin dolara ulaştığı bir dönemde yapılınca tepki çekti. 

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otel, üniversitenin yatırım ofisi UC Investments tarafından satın alındı.

Otel, üniversitenin yatırım ofisi UC Investments tarafından satın alındı.

Kayıtlarda alıcı, adresi üniversitenin Oakland'daki genel merkezi olan Regency Half Moon Bay adlı bir ortaklık olarak görünüyor. UC Investments, üniversitenin emeklilik, bağış ve nakit varlıklarından oluşan yaklaşık 236 milyar dolarlık portföyünü yönetiyor.

Üniversite yönetimi tesisle ilgili planlarını henüz açıklamadı. Otelin şimdilik lüks bir tatil tesisi olarak çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

2001'de açılan tesiste 261 oda, bir spa ve iki golf sahası bulunuyor.

2001'de açılan tesiste 261 oda, bir spa ve iki golf sahası bulunuyor.

Okyanusa bakan bir yamacın üzerine kurulan otel, Half Moon Bay'in en büyük işverenlerinden ve vergi ödeyenlerinden biri. Tesisin önceki sahibi Strategic Hotels & Resorts, oteli 2004'te yaklaşık 124,4 milyon dolara almıştı.

Satıştan bir aydan kısa süre önce otel, belediyeyle yaşadığı 2,16 milyon dolarlık ödenmemiş konaklama vergisi ve faiz anlaşmazlığını borcu ödeyerek kapatmıştı.

Otel 2019'da halkın sahile erişimini engellediği için ceza almıştı.

Otel 2019'da halkın sahile erişimini engellediği için ceza almıştı.

Kaliforniya Kıyı Komisyonu, otele halkın yakındaki plajlara ulaşmasını defalarca engellediği gerekçesiyle 1,6 milyon dolar ceza vermişti. Otel, cezayı ödemeyi, plaj otoparkına daha fazla halka açık park yeri eklemeyi ve tabelaları artırmayı kabul etmişti.

Üniversite geçen yıl da UC Berkeley kampüsünün yanındaki 331 odalı Residence Inn Berkeley'i 175,8 milyon dolara satın almıştı. Yetkililer o dönem otelin öğrenci yurduna dönüştürülmeyeceğini açıklamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın