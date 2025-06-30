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Devlet Kurumundan Gelen Mesajla Herkes Milyoner Olduğunu Sandı! Şans Oyunları Şirketi CEO’su İstifa Etti

Devlet Kurumundan Gelen Mesajla Herkes Milyoner Olduğunu Sandı! Şans Oyunları Şirketi CEO’su İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 16:26

Norveç’te skandal bir olay yaşandı. Binlerce kişi birkaç dakikalığına milyoner olduğunu sandı. Gerçek ise oldukça farklıydı. Her şey devlet tarafından işletilen şans oyunları şirketinden telefonlara gönderilen bir mesajla başladı. Şans oyunu, loto oynayan binlerce kişiye akıl almayacak yüksek meblağlar kazandıklarına dair mesaj gitti. Ancak her şey sistem hatasıydı…

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Devlet tarafından işletilen güvenilir bir kurum size milyoner olduğunuzu söylese... Ancak birkaç dakika sonra "Özür dileriz, yanlış mesajdı" denilse...

Devlet tarafından işletilen güvenilir bir kurum size milyoner olduğunuzu söylese... Ancak birkaç dakika sonra "Özür dileriz, yanlış mesajdı" denilse...

Hevesinizin kursağınızda kalacağından yüzde 100 eminiz. Bu kursakta kalan heves Norveçlilerin başına geldi. Devlete ait şans oyunları şirket Norsk Tipping, oyun oynayan binlerce kişiye milyonlarca dolar kazandıklarını söyleyen bir mesaj gönderdi. Meğer hepsi hayal kırıklığıymış…

Norsk Tipping, geçtiğimiz Cuma günü yapılan Eurojackpot çekilişinde kazananlara yanlış ödül tutarları bildirdiğini açıkladı. Şirketin CEO’su Tonje Sagstuen, hatanın Eurocent tutarlarının Norveç kronuna çevrilmesi sırasında yaşanan bir çeviri hatasından kaynaklandığını belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, sistem ödemeleri 100'e bölmek yerine 100 ile çarptı. Örneğin, evini yenileyen bir kadın 1.2 milyon kron (yaklaşık 119 bin dolar) kazandığını sanırken, aslında kazandığı miktar bunun çok daha altındaydı.

Şirketin CEO'su istifa etti.

Şirketin CEO'su istifa etti.

Olayın ardından CEO Tonje Sagstuen kamuoyundan özür dileyerek istifa etti. Açıklamasında, birçok insanı hayal kırıklığına uğrattıklarını kabul ettiğini ve tepkileri anlayışla karşıladığını ifade etti.

Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, yaşananların ardından şirket yöneticileriyle acil bir görüşme gerçekleştirdi. Jaffery, ülkede oyun ruhsatı verme yetkisi yalnızca Norsk Tipping’e ait olduğu için, bu tarz hataların asla tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini talep etti.

Norsk Tipping, son bir yılda birçok teknik aksaklık ve önemli hata ile gündeme gelmişti. Şirket, hem düzenleyici otoritelerden hem de müşterilerden gelen eleştirileri haklı bulduğunu belirtti. Son olarak, söz konusu yanlış ödemelerin yapılmadığını ve Cumartesi akşamı itibarıyla kazananlara doğru tutarların bildirildiğini duyurdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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