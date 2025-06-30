Devlet Kurumundan Gelen Mesajla Herkes Milyoner Olduğunu Sandı! Şans Oyunları Şirketi CEO’su İstifa Etti

Olayın ardından CEO Tonje Sagstuen kamuoyundan özür dileyerek istifa etti. Açıklamasında, birçok insanı hayal kırıklığına uğrattıklarını kabul ettiğini ve tepkileri anlayışla karşıladığını ifade etti.

Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, yaşananların ardından şirket yöneticileriyle acil bir görüşme gerçekleştirdi. Jaffery, ülkede oyun ruhsatı verme yetkisi yalnızca Norsk Tipping’e ait olduğu için, bu tarz hataların asla tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini talep etti.

Norsk Tipping, son bir yılda birçok teknik aksaklık ve önemli hata ile gündeme gelmişti. Şirket, hem düzenleyici otoritelerden hem de müşterilerden gelen eleştirileri haklı bulduğunu belirtti. Son olarak, söz konusu yanlış ödemelerin yapılmadığını ve Cumartesi akşamı itibarıyla kazananlara doğru tutarların bildirildiğini duyurdu.