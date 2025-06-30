Devlet Kurumundan Gelen Mesajla Herkes Milyoner Olduğunu Sandı! Şans Oyunları Şirketi CEO’su İstifa Etti
Norveç’te skandal bir olay yaşandı. Binlerce kişi birkaç dakikalığına milyoner olduğunu sandı. Gerçek ise oldukça farklıydı. Her şey devlet tarafından işletilen şans oyunları şirketinden telefonlara gönderilen bir mesajla başladı. Şans oyunu, loto oynayan binlerce kişiye akıl almayacak yüksek meblağlar kazandıklarına dair mesaj gitti. Ancak her şey sistem hatasıydı…
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Devlet tarafından işletilen güvenilir bir kurum size milyoner olduğunuzu söylese... Ancak birkaç dakika sonra "Özür dileriz, yanlış mesajdı" denilse...
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Şirketin CEO'su istifa etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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