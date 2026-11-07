Telefonla Verilen Siparişten Vazgeçen Tüketici Parasını Nasıl Geri Alabilir?
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Telefonla verdiği siparişten vazgeçmek isteyen tüketicilerin hangi haklara sahip olduğu merak konusu oldu. Mesafeli satış kapsamında değerlendirilen alışverişlerde cayma hakkı bulunurken, her ürün ve hizmet için aynı kurallar geçerli olmuyor. Siparişin iptali, ödemenin iadesi ve ürünün niteliğine göre değişen istisnalar tüketicilerin önünde duran başlıca sorular arasında.
Telefonla alışverişte cayma hakkı var.
Bildirim yazılı yapılmalı.
Her siparişte iptal hakkı aynı değil.
Ücret iadesi 14 gün içinde yapılmalı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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