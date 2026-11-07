Telefonla Verilen Siparişten Vazgeçen Tüketici Parasını Nasıl Geri Alabilir?

Cayma hakkının bazı istisnaları bulunuyor. Tüketicinin isteğine veya kişisel ihtiyaçlarına göre özel hazırlanan ürünler ile çabuk bozulabilen ya da son kullanma tarihi kısa sürede geçebilecek mallar bu istisnalar arasında yer alıyor. Belirli bir gün ve saat için sipariş edilen yiyecek-içecek tedarikinde de cayma hakkı istisnası gündeme gelebiliyor. Koruyucu ambalajı açılmış ve sağlık ya da hijyen nedeniyle iadesi uygun olmayan bazı ürünlerde de cayma hakkı kullanılamıyor. Bu nedenle telefonla verilen her siparişin koşulsuz iptal edilebileceği düşünülmemeli.