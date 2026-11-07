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Telefonla Verilen Siparişten Vazgeçen Tüketici Parasını Nasıl Geri Alabilir?

Telefonla Verilen Siparişten Vazgeçen Tüketici Parasını Nasıl Geri Alabilir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 19:27
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Telefonla verdiği siparişten vazgeçmek isteyen tüketicilerin hangi haklara sahip olduğu merak konusu oldu. Mesafeli satış kapsamında değerlendirilen alışverişlerde cayma hakkı bulunurken, her ürün ve hizmet için aynı kurallar geçerli olmuyor. Siparişin iptali, ödemenin iadesi ve ürünün niteliğine göre değişen istisnalar tüketicilerin önünde duran başlıca sorular arasında.

Kaynak - NEFES

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Telefonla alışverişte cayma hakkı var.

Telefonla alışverişte cayma hakkı var.

Satıcı ile tüketicinin aynı ortamda bulunmadığı, uzaktan pazarlama sistemi üzerinden telefonla kurulan alışverişler mesafeli sözleşme sayılabiliyor. Bu kapsamdaki mal ve hizmet alımlarında tüketici, kural olarak 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabiliyor. Mal alışverişinde süre ürünün tüketiciye teslim edildiği gün başlıyor. Tüketici ürün eline ulaşmadan, sözleşmenin kurulması ile teslimat arasındaki dönemde de cayma bildiriminde bulunabiliyor. Siparişin kargoya verilmiş olması tek başına bu hakkı ortadan kaldırmıyor. Hizmet sözleşmelerinde ise 14 günlük süre sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren hesaplanıyor.

Bildirim yazılı yapılmalı.

Bildirim yazılı yapılmalı.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için bildirimin süresi içinde satıcıya, sağlayıcıya veya ilgili aracı hizmet sağlayıcıya yazılı olarak ya da SMS, e-posta gibi kalıcı veri saklayıcısıyla iletilmesi gerekiyor. Sadece telefonla arayıp sözlü talepte bulunmak yerine, başvuruyu ispatlayabilecek bir kanaldan yapmak tüketici açısından önem taşıyor. Tüketicinin hak kaybı yaşamaması için sipariş kayıtlarını, mesajları ve ödeme belgelerini saklaması gerekiyor.

Her siparişte iptal hakkı aynı değil.

Her siparişte iptal hakkı aynı değil.

Cayma hakkının bazı istisnaları bulunuyor. Tüketicinin isteğine veya kişisel ihtiyaçlarına göre özel hazırlanan ürünler ile çabuk bozulabilen ya da son kullanma tarihi kısa sürede geçebilecek mallar bu istisnalar arasında yer alıyor. Belirli bir gün ve saat için sipariş edilen yiyecek-içecek tedarikinde de cayma hakkı istisnası gündeme gelebiliyor. Koruyucu ambalajı açılmış ve sağlık ya da hijyen nedeniyle iadesi uygun olmayan bazı ürünlerde de cayma hakkı kullanılamıyor. Bu nedenle telefonla verilen her siparişin koşulsuz iptal edilebileceği düşünülmemeli.

Ücret iadesi 14 gün içinde yapılmalı.

Ücret iadesi 14 gün içinde yapılmalı.

Telefonla satış yapan işletmelerin tüketiciyi sipariş öncesinde ürünün özellikleri, toplam fiyatı, ek masraflar ve cayma koşulları hakkında bilgilendirmesi gerekiyor. İşletme tüketiciyi telefonla arıyorsa görüşmenin başında kimliğini ve arama amacını açıklamak zorunda. Cayma hakkı geçerli şekilde kullanıldığında satıcı, teslimat masrafları dâhil tahsil ettiği ödemeleri kural olarak 14 gün içinde iade etmeli. Ürün henüz teslim edilmemişse bu süre cayma bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren işliyor. Cayma hakkı konusunda yeterli bilgilendirme yapılmamışsa tüketici 14 günlük süreyle bağlı olmayabiliyor. Uyuşmazlık yaşanması halinde ise Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulabiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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