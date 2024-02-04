Devlet Bahçeli'nin Dilber İddiasından Kızılcık Şerbeti Senaryo Değişikliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Devlet Bahçeli'nin Dilber İddiasından Kızılcık Şerbeti Senaryo Değişikliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Şubat Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star 2024 tüm kaosuyla devam ediyor: Geçtiğimiz akşam takımların dengeli olmaması nedeniyle birkaç kişinin yerini değiştiren Acun Ilıcalı, yine kimseyi memnun edemedi. İddialı yarışmacı Poyraz, Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.
2. İnci Taneleri dizisi sadece seyircinin değil, ineklerin de favorisi. Erzincanlı bir besici, ineklerine Dilber’in şarkısını dinlettiğini söyleyerek süt verimini artırdığını söyledi.
3. İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber'e bir yorum da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi...
4. Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren, üstüne iki ameliyat olan ve hala yoğun bakımda tutulan Settar Tanrıöğen'in durumunun senaryoyu değiştireceği iddia edilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncusu Aliye Uzunatağan'ın "senaryo değişecek" açıklamasına cevap verdi.
5. Bir süredir gündemimizden düşmeyen konu elbette İnci Taneleri dizisi. İlk fragmanındaki dans sahnesinin ardından ortalığı kasıp kavuran dizide her ne kadar çok göz önünde olmasa da dikkat çeken isimlerden bir tanesi Sincanlı Erkal. Pavyon türkücüsü olan Erkal Sonel'in yaşını duyunca hayret edeceksiniz!
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6. Survivor All Star 2024'te olaylar bir türlü bitmezken, popüler yarışmacılardan Poyraz'ın bayrak yarışı oyununda aniden işemeye başladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
7. Dizi ve filmlerle ilgili merak edilenleri anlatan TikTok fenomeni set çalışanı dizilerin her hafta nasıl yetiştiğini anlattı.
8. Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine ulaşmasının en büyük örneklerinden olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisini İtalya'da tüm dikkat izleyen aile üyeleri sosyal medyada viral oldu. Dizi 2018 yılında ATV ekranlarında yayına girmiş ve 2022'de de final yapmıştı.
9. Daha önce yaşadığı aşil sakatlığı nedeniyle Survivor All Star’a geç katılan Nihat Altınkaya çıktığı ilk mücadelede sakatlandı. Eski şampiyonlardan Nihat Altınkaya hakkında konseyde açıklamalarda bulunanan Acun Ilıcalı da “İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi” dedi.
10. Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye dönen Kardeniz Kılıç, ilk paylaşımını TikTok'ta yaptı. Derya Uluğ'un şarkısıyla dans ettiği videoyu yayınlayan Kardeniz izleyenleri mest etti.
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12. Popüler dizi "Kalp Atışı"'nın sevilen oyuncusu Ali Burak Ceylan, 6 Şubat depreminde bir aileye ettiği yardımlarla gündeme geldi.
13. Survivor'ın en çok sevilen yarışmacılarından biri olan Damla Can'ın yıllar önce gece kulübünde tuvalet sırası beklerden bir kadını tekme tokat dövdüğü ortaya çıktı.
14. Survivor 2020'ye katılan Evrim Keklik, Dominik Kritik adıyla Survivor All Star'ı yorumlayacağı bir program yapacağını duyurdu. Evrim'in kendi kendine yapacağı "Panaroma" programı Survivor hayranlarını ikiye böldü.
15. 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, en uzun soluklu dizilerden biri olma özelliğini taşıyor. 97 bölüm Kurtlar Vadisi olarak yayınlanan dizi, daha sonra Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu gibi isimlerle yayın hayatına devam etti. Bu süreçte üç tane de filmi yapılan Kurtlar Vadisi serisi, yeni bir diziyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
16. Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde her hafta bambaşka bir olay oluyor, her olay da izleyiciyi şaşkına çeviriyor. Son zamanlarda dizide bir karakterin öleceği konuşuluyor ve bu da izleyicinin kafasında soru işaretleri yaratıyordu. Ölüm iddiasıyla ilgili Gazeteci Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.
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17. Gelmiş geçmiş en efsane dizilerden biri olan Muhteşem Yüzyıl'ın etkisi sürmeye devam ediyor. Dizide o kadar ünlü isim rol alıyordu ki hangi karaktere ve oyuncuya odaklansak bilemiyorduk. Herkesin başrol gibi olduğu dizide Şehzade Bayezid'i canlandıran Aras Bulut İynemli de büyük beğeni toplamıştı. Yayınlanan kamera arkası görüntülerinde başarılı oyuncunun rolüne nasıl adapte olduğuna yeniden şahit olduk.
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