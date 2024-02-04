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Survivor All Star’daki İlk Yarışmasında Sakatlandı, Ambulansla Hastaneye Gitti, Uçakla da İstanbul’a Getirildi

Survivor All Star’daki İlk Yarışmasında Sakatlandı, Ambulansla Hastaneye Gitti, Uçakla da İstanbul’a Getirildi

Acun Ilıcalı survivor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.02.2024 - 08:31

Daha önce yaşadığı aşil sakatlığı nedeniyle Survivor All Star’a geç katılan Nihat Altınkaya çıktığı ilk mücadelede sakatlandı. Sakatlığı nüksettiği öğrenilen ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Nihat Altınkaya’nın son durumu yapılacak kontroller sonrasında netleşecek. Eski şampiyonlardan Nihat Altınkaya hakkında konseyde açıklamalarda bulunanan Acun Ilıcalı da “İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi” dedi.

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Survivor All Star’a hazırlık aşamasındayken sakatlananan ve programa 24. Bölümde dahil olabilen eski şampiyonalardan Nihat Altınkaya katıldığı ilk yarışmada yenidenden sakatlandı.

Survivor All Star’a hazırlık aşamasındayken sakatlananan ve programa 24. Bölümde dahil olabilen eski şampiyonalardan Nihat Altınkaya katıldığı ilk yarışmada yenidenden sakatlandı.

24. 24. Bölümde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesinde kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile çıktı.

24. 24. Bölümde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesinde kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile çıktı.

Parkurun son bölümünde bir anda kendisini yere bırakan Nihat’a hemen doktorlar müdahale etti.

Parkurun son bölümünde bir anda kendisini yere bırakan Nihat’a hemen doktorlar müdahale etti.

Yapılan ilk kontroller sonrasında Nihat Altınkaya ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk kontroller sonrasında Nihat Altınkaya ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İşte Nihat Altınkaya'nın sakatlık anı ve sonrasında yaşananlar...

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Tüm yarışmacıların morali bozulurken Acun Ilıcalı da konseyde Nihat Altınkaya ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

Tüm yarışmacıların morali bozulurken Acun Ilıcalı da konseyde Nihat Altınkaya ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi. İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi. Biz yaklaşık 4 saat içerisinde onu uçağa bindirmeye başardık şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim…”

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