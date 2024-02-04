Survivor All Star’daki İlk Yarışmasında Sakatlandı, Ambulansla Hastaneye Gitti, Uçakla da İstanbul’a Getirildi
Survivor All Star’daki İlk Yarışmasında Sakatlandı, Ambulansla Hastaneye Gitti, Uçakla da İstanbul’a Getirildi
Daha önce yaşadığı aşil sakatlığı nedeniyle Survivor All Star’a geç katılan Nihat Altınkaya çıktığı ilk mücadelede sakatlandı. Sakatlığı nüksettiği öğrenilen ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Nihat Altınkaya’nın son durumu yapılacak kontroller sonrasında netleşecek. Eski şampiyonlardan Nihat Altınkaya hakkında konseyde açıklamalarda bulunanan Acun Ilıcalı da “İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi” dedi.
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Survivor All Star’a hazırlık aşamasındayken sakatlananan ve programa 24. Bölümde dahil olabilen eski şampiyonalardan Nihat Altınkaya katıldığı ilk yarışmada yenidenden sakatlandı.
24. 24. Bölümde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesinde kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile çıktı.
Parkurun son bölümünde bir anda kendisini yere bırakan Nihat’a hemen doktorlar müdahale etti.
Yapılan ilk kontroller sonrasında Nihat Altınkaya ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İşte Nihat Altınkaya'nın sakatlık anı ve sonrasında yaşananlar...
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Tüm yarışmacıların morali bozulurken Acun Ilıcalı da konseyde Nihat Altınkaya ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
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